On pensait que Xavier Niel, homme d'affaires milliardaire français et fondateur d'Iliad, maison mère du fournisseur d'accès à Internet Free et de l'opérateur de téléphonie mobile Free Mobile, était très occupé avec son projet de récupérer les fréquences TNT de M6 et le lancement de sa propre chaine de télévision SIX. Mais le millionnaire a toujours plusieurs atouts dans sa manche et lance GoMoWorld, une application qui vise à "bousculer l'accès à Internet à l'étranger".

En partenariat avec NJJ Telecom, l'homme d'affaires lance ainsi une application qui propose aux voyageurs du monde entier de se connecter à Internet de façon simplifiée et pour un tarif modique dans plus de 160 pays, sans aucune carte SIM ni même de contrat. Si vous aviez l'habitude de comparer le prix des forfaits mobiles locaux comme avec MonPetitForfait, cela devrait vous changer la vie.

GoMoWorld se base sur l'e-SIM pour "se connecter rapidement aux meilleurs réseaux mobiles locaux 4G et 5G" avec des offres qui s'adaptent en fonction des besoins et usages. NJJ Telecom insiste sur l'absence d'abonnement de contrat ou même de frais cachés. Plus besoin de chercher le hotspot WiFi le plus proche ou d'acheter une carte SIM locale ou même un téléphone jetable, tout est simplifié.

L'offre est proposée à partir de 3,99 € pour 7 jours d'utilisation et jusqu'à 19,99 € pour 30 jours avec des enveloppes data qui sont déterminées en fonction des pays, et donc des accords avec les prestataires locaux. On peut ainsi profiter de 2 Go de data en Europe pour 3,99 € sur 7 jours, ou de 15 Go de data aux USA sur 30 jours pour 19,99 €.

Pour accéder aux offres, il suffit de télécharger l'application GoMoWorld sur son smartphone via le Google Play Store ou l'AppStore, de créer son profil, de choisir sa destination et son offre, puis de programmer son activation avant de payer. Simple.

L'application devrait remplacer les traditionnelles démarches à effectuer localement auprès des opérateurs locaux de téléphonie avec certaines lourdeurs, des délais sur l'envoi de la carte SIM ainsi que des frais parfois exorbitants. Une nouvelle révolution ?