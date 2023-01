Les fréquences TNT de TF1 et M6 vont faire l'objet d'un renouvellement des licences au mois de mai et, habituellement, seuls les détenteurs des licences actuelles se portent candidats.

Cette fois-ci, un troisième acteur entre en jeu. Xavier Niel, par l'intermédiaire de sa holding NJJ, a déposé un dossier auprès de l'Arcom, régulateur du secteur audiovisuel pour tenter de s'emparer de la fréquence TNT de la Six.

L'homme d'affaires a plusieurs fois tenté de racheter le groupe M6 ces dernières années et la prochaine offensive pourrait venir de la récupération de la fréquence de la sixième chaîne.

Xavier Niel à l'affût dans l'audiovisuel

Selon les observateurs, il a peu de chances d'y parvenir, d'autant plus que M6, sentant venir la menace, a étoffé son propre dossier et promis de renforcer sa participation à la création audiovisuelle.

Xavier Niel et NJJ vont devoir disposer de solides atouts en matière de créativité et de soutien au secteur pour espérer l'emporter, même si les nouveaux critères de l'Arcom pour cet appel à candidatures, sur l'éducation aux médias et le réchauffement climatique peuvent servir de point d'entrée à un nouveau venu.

On a prêté à Xavier Niel une volonté de bousculer le secteur pour obtenir des conditions favorables, notamment pour la société de production Mediawan dont il est actionnaire, sans forcément chercher à obtenir réellement la fréquence et retenter sa chance lors des prochaines mises à disposition de fréquences en 2025.

Et ce alors que la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a suggéré que les chaînes CNews et C8, sanctionnées à de multiples reprises, pourraient voir leur autorisation d'émettre non renouvelée lors de la prochaine échéance.

La quête de la fréquence de M6, c'est du sérieux

Cet argument d'une simple passe d'armes du fondateur d'Iliad est réfuté par la holding elle-même qui indique n'envisager de participer à l'appel à candidatures de nouvelles fréquences en 2025 que si elle obtient en premier lieu celle du multiplex 6, lui assurant une bonne visibilité dans le paysage de la TNT.

Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourrait chercher à étoffer son portefeuille de fréquences. Xavier Niel envisagerait donc sérieusement d'obtenir la fréquence TNT à la place du groupe M6 pour installer son offre avec une chaîne qui sera baptisée SIX.

Le dossier est entre les mains de l'Arcom depuis le 23 janvier pour évaluation et les candidats seront auditionnés le 15 février. NJJ met en avant les qualités de son projet sur sa programmation, avec un accent mis sur la "diversité de la création", une part accordée à l'information et au débat public mais aussi des engagements sur la création musicale et le financement de la production audiovisuelle et cinématographique.