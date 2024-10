Google a décidé qu'il est aussi temps de moderniser l'interface utilisateur de la version web de Google Agenda. Une mesure qui passe par la mise en œuvre de la dernière mouture Material Design 3 de son système de conception graphique.

Rien de surprenant, Material Design 3 est déjà appliqué pour les versions web de Gmail, Google Drive, Docs et autres depuis l'année dernière. Google Agenda commençait donc à accuser un certain retard en la matière.

Pour Google Agenda, ce sont ainsi des boutons, des boîtes de dialogue et des barres latérales avec un aspect qui est davantage au goût du jour. La typographie et l'iconographie sont voulues plus lisibles et nettes.

Un thème sombre pour Google Agenda

Le ravalement de façade concerne l'ensemble de l'expérience web avec Google Agenda, y compris pour la consultation des listes de tâches et tasks.google.com. Google en profite en outre pour introduire un thème sombre qui faisait défaut sur le Web.

L'arrivée du nouveau design est assortie d'un avertissement concernant la compatibilité avec des extensions Chrome installées qui sont actives lors de l'utilisation de Google Agenda. Cette compatibilité pourrait être mise à mal et la balle sera alors dans le camp des développeurs.

Le déploiement est progressif et il faudra peut-être s'armer d'encore un peu de patience. Les comptes Google personnels ne seront en tout cas pas laissés de côté.