La première developer preview d'Android 14 est à peine disponible depuis début février, en attendant l'arrivée de la version finale durant le second semestre 2023, qu'il est déjà question de la version....Android 15 !

Plus précisément, c'est son nom de code qui a été repéré dans AOSP (Android Open Source Project). Comme les autres générations, la future version sera caractérisée par un nom de dessert.

Depuis Android 10, ces dénominations ne sont plus utilisées qu'en interne mais elles restent emblématiques des premières versions d'Android, avec chaque année un nouveau nom de dessert suivant (à peu près) l'ordre alphabétique.

Android et les noms de dessert

Après Android 12 Snow Cone et l'actuel Android 13 Tiramisu, il était plus difficile de trouver un nom débutant par la lettre U et c'est un alambiqué Upside Down Cake qui a été retenu pour Android 14.

Avec Android 15, les choses seront plus simples, la lettre V offrant plus de possibilités. Et selon les informations trouvées dans AOSP, c'est un assez classique Vanilla Ice Cream qui a été choisi.

Upside Down Cake en approche

Tout cela est bien beau (et bon) mais cela ne donne pas pour autant d'indications sur ce qui se prépare pour la version d'Android de 2024. Google est déjà bien occupé à peaufiner les détails pour le lancement d'Android 14, sans doute vers le mois d'août si la firme maintient ses habitudes.

Ce sera la plate-forme de référence pour une future gamme de smartphones Pixel 8 lancés au début du quatrième trimestre. Avant cela, on devrait découvrir un Pixel 7a et peut-être un premier smartphone pliant Pixel Fold.