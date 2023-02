Le géant Samsung a ouvert la voie (avec Huawei) pour les smartphones pliants et propose deux visions différentes avec le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4. D'autres fabricants ont commencé à s'inviter sur le segment en raffinant les concepts, à l'image de l'Oppo Find N2 Flip qui fait disparaître le pli de l'écran au niveau de la charnière et propose un affichage externe plus grand.

L'un des prochains acteurs à se lancer sur ce créneau pourrait être Google. Les rumeurs autour d'un smartphone pliant Pixel Fold sont régulières, en attendant une présentation officielle peut-être dès cette année.

Une plus grande batterie que les autres

D'après les premiers rendus et les quelques fuites, le smartphone ressemblera beaucoup au Galaxy Z Fold dans son fonctionnement, avec un design rappelant son appartenance à la gamme Pixel, notamment via le bandeau contenant les capteurs photo à l'arrière.

Mais le smartphone pliant de Google pourrait avoir un atout : une batterie plus importante que les autres modèles du marché. En offrant une capacité proche de 5000 mAh (sans les atteindre), selon le site 9to5Google, le Pixel Fold devrait fonc faire bien mieux que les 4400 mAh du Galaxy Z Fold4 et les 4520 mAh de l'Oppo Find N2, au prix d'un poids plus important.

Plus lourd, quelle sera l'ergonomie ?

Sachant que le Galaxy Z Fold4 atteint déjà 263 grammes, le futur smartphone Pixel pliant saura faire sentir sa présence dans la main. Le Pixel Fold devrait offrir des dimensions de 140 mm x 80 mm, intermédiaires entre le Galaxy Z Fold4 et le Oppo Find N2.

Cette batterie plus grande saura-t-elle apporter une meilleure autonomie, en association avec le processeur Tensor G2 attendu à bord et similaire à celui des smartphones Pixel 7 ?

Il sera également intéressant de voir comment Google va optimiser la partie logicielle pour en tirer le meilleur sur un smartphone pliant. Après tout, la firme est aussi l'éditeur d'Android.