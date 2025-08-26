L'ouverture d'Android, c'est son ADN, sa différence avec l'écosystème fermé d'Apple. Ce temps est peut-être révolu. Google s'apprête à changer les règles du jeu avec une nouvelle politique de sécurité drastique : à partir de 2026, l'installation d'applications non vérifiées sera bloquée sur la quasi-totalité des appareils Android. Cette mesure, qui s'applique même au sideloading, est présentée comme une "vérification d'identité à l'aéroport" pour écarter les malwares, mais elle intervient à un moment où Google est contraint par la justice d'ouvrir son écosystème.

Comment ce nouveau système de vérification va-t-il fonctionner ?

Pour mettre en œuvre cette politique, Google va créer une nouvelle "Android Developer Console" destinée spécifiquement aux développeurs qui ne distribuent pas leurs applications via le Play Store.

Ces derniers devront y faire vérifier leur identité (nom légal, adresse, etc.) et enregistrer les informations techniques de leurs applications, comme le nom du package et les clés de signature. Google précise qu'il ne s'agit pas d'analyser le contenu des applications, mais bien de savoir qui se cache derrière. Seules les applications enregistrées par un développeur vérifié pourront alors être installées.

Pourquoi Google met-il en place une mesure aussi restrictive ?

L'argument officiel est la sécurité. La firme de Mountain View affirme que les applications installées via le sideloading sont "50 fois plus" susceptibles de contenir des malwares que celles du Play Store. Selon elle, l'obligation de vérification d'identité, déjà en place sur sa boutique depuis 2023, a permis de réduire drastiquement la fraude.

Cependant, ce tour de vis intervient alors que Google, suite à sa défaite judiciaire contre Epic Games, est contraint d'ouvrir davantage Android à des boutiques d'applications tierces. Cette nouvelle règle est perçue par beaucoup comme une manière de garder le contrôle sur cet écosystème naissant en imposant ses propres conditions à tous les acteurs.

Est-ce la fin de l'Android "ouvert" que l'on connaît ?

C'est un changement de paradigme pour Android. La liberté historique d'installer n'importe quel fichier APK est directement menacée. Cette mesure crée une barrière à l'entrée non négligeable pour les développeurs indépendants, les amateurs ou ceux qui, pour des raisons de confidentialité, ne souhaitent pas lier leur identité à leurs créations.

Les critiques fusent déjà, soulignant que les créateurs de malwares n'auront aucun mal à usurper des identités pour passer cette vérification, tandis que les développeurs légitimes seront les plus pénalisés. La crainte d'une centralisation excessive et d'un pouvoir de bannissement étendu à l'ensemble de l'écosystème se fait de plus en plus sentir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "sideloading" ?

Le sideloading consiste à installer une application sur un appareil Android à partir d'une source autre que le Google Play Store. Cela se fait souvent en téléchargeant directement un fichier d'installation (APK) depuis un site web ou une boutique d'applications tierce.

Quand cette mesure entrera-t-elle en vigueur ?

Le déploiement sera progressif. Un premier test aura lieu en octobre 2025. Le système sera ouvert à tous les développeurs en mars 2026, puis l'obligation d'installation sera mise en place en septembre 2026 au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande, avant une généralisation au reste du monde en 2027.

Mon téléphone est-il concerné ?

Oui, si vous possédez un appareil Android "certifié". Cela concerne la quasi-totalité des smartphones et tablettes vendus en dehors de la Chine, c'est-à-dire ceux qui sont préinstallés avec les applications et services de Google, comme le Play Store et Play Protect.