Ce mouvement n'est pas anodin pour le marché des téléviseurs connectés et des box de streaming. Alors qu'Android TV équipe déjà plus de 270 millions d'appareils actifs dans le monde, son positionnement aux États-Unis reste modeste, en cinquième place. Le contraste est saisissant avec la performance insolente de YouTube, qui domine le streaming vidéo aux États-Unis, surpassant même Netflix. La plateforme vidéo a vu son temps de visionnage augmenter de 67 % en mai dernier, générant plus de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les douze derniers mois grâce à la publicité et aux abonnements. Cette différence colossale de rentabilité justifie, pour Google, ce recalibrage stratégique vers ses activités les plus lucratives.

Pourquoi Google mise-t-il tout sur YouTube et l'IA ?

La réponse est simple : la rentabilité et l'avenir. YouTube est un puits d'or pour Google, grâce à un modèle économique robuste basé sur la publicité et les abonnements payants. En déplaçant des ressources vers cette activité, Google maximise ses retours sur investissement. Parallèlement, l'intégration de l'intelligence artificielle, notamment Gemini, est au cœur de la stratégie future de l'entreprise. En infusant l'IA dans ses produits phares, y compris les technologies Android TV/Google TV, Google cherche à améliorer l'expérience utilisateur et à se différencier. Les équipes restantes d'Android TV travailleront d'ailleurs sur l'intégration de Gemini. Ce recentrage n'est pas un abandon total, mais une optimisation des investissements : moins de budget pour la maintenance, plus pour l'innovation dans des domaines à forte croissance, comme les technologies intelligentes.

Quelles conséquences pour les équipes et la concurrence ?

La restructuration a eu un impact direct sur les employés, avec 75 postes supprimés, principalement aux États-Unis. Cependant, Google prévoit déjà de réembaucher, notamment sur des marchés émergents comme l'Inde. Ce mouvement reflète une tendance plus large dans l'industrie technologique : optimiser l'allocation des ressources en déplaçant les opérations des marchés à coûts élevés vers des pôles de croissance où les talents sont plus accessibles. Pour la concurrence, cette décision de Google laisse un boulevard. Des acteurs comme Roku, Amazon, Samsung, ou encore The Trade Desk avec son système d'exploitation Ventura, ont désormais le champ libre pour s'imposer sur le marché des smart TV et des boîtiers de streaming. Google réduit sa voilure, ouvrant la voie à de nouvelles dynamiques et à une compétition accrue sur ce segment. C'est une décision qui redessine les équilibres du marché des loisirs numériques.

La fin de Google TV et Android TV est-elle proche ?

Non, pas vraiment. Malgré les coupes budgétaires et les licenciements, Google maintient un engagement envers l'écosystème de la télévision. Le fait que 270 millions d'appareils actifs soient équipés d'Android TV est une base solide. L'entreprise prévoit des innovations futures axées sur des expériences de visionnage améliorées par l'IA. La réduction des effectifs est avant tout un "recalibrage stratégique" et un "réalignement" vers ce qui est le plus rentable et prometteur pour l'entreprise. En somme, Google ne lâche pas le marché de la télévision, mais le gère différemment, en se concentrant sur les synergies avec YouTube et les avancées de l'intelligence artificielle. Les utilisateurs verront moins d'investissements dans la "division" telle quelle, mais des produits plus intégrés et "intelligents" à terme.

FAQ

Pourquoi Google réduit-il le budget d'Android TV ?

Google réduit le budget d'Android TV pour réaffecter ses ressources vers des activités plus rentables, principalement YouTube, et l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) comme Gemini.

Combien d'employés ont été licenciés dans la division Android TV de Google ?

Environ 75 employés, soit un quart de l'équipe de la division Android TV/Google TV, ont été licenciés, principalement aux États-Unis.

Est-ce la fin d'Android TV sur nos téléviseurs ?

Non, ce n'est pas la fin. Google continue de développer Android TV et Google TV, avec plus de 270 millions d'appareils actifs, et prévoit d'y intégrer l'IA pour de futures innovations.