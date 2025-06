Pour le navigateur Google Chrome sur Android, c'est une sorte de grand ménage qui a été officialisé dans une annonce relativement discrète au final. Une fin de support qui touche certes d'anciennes versions d'Android, mais elles équipent encore des millions d'appareils.

La fin d'une ère pour Android Oreo et Pie

Le couperet tombera avec la version 139 de Chrome, dont la sortie est prévue aux alentours du 5 août 2025. À partir de cette date, le navigateur exigera au minimum Android 10.0.

Les utilisateurs d'Android 8.0 (Oreo) et Android 9.0 (Pie) resteront bloqués sur Chrome 138. Si le navigateur continuera de fonctionner, il ne bénéficiera plus d'aucune évolution, qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités ou de correctifs de sécurité.

« Si vous utilisez actuellement Android 8.0 ou Android 9.0, nous vous encourageons à passer à une version Android 10.0 prise en charge (ou plus récente) pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières mises à jour de sécurité et les fonctionnalités de Chrome », peut-on lire dans l'annonce officielle.

À vos risques et périls...

Malgré leur lancement en 2017 et 2018, Android Oreo et Android Pie animent encore respectivement plus de 4 % et 5,8 % du parc d'appareils Android dans le monde. Des chiffres (avril 2025) qui ne sont pas du tout négligeables.

Il est à souligner qu'Android 8.0 et Android 9.0 ne bénéficient plus de mises à jour de sécurité depuis belle lurette. Cela n'a pas empêché Google d'y proposer de nouvelles moutures de Chrome.

Décider de continuer à utiliser un navigateur obsolète sur un système d'exploitation qui est dans le même cas… cela fera évidemment bondir les experts en sécurité.