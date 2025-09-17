Google annonce une nouvelle application pour Windows. Elle combine la puissance de son moteur de recherche, de son IA et de Drive dans une seule expérience. L'outil promet de trouver plus vite ce dont l'utilisateur a besoin, sans jamais quitter une application en cours.

C'est potentiellement une claque pour la recherche native de Windows qui est parfois décriée. Néanmoins, l'application de recherche de Google est pour le moment en test dans le cadre des Search Labs (Google Labs). Elle est uniquement disponible en anglais et aux États-Unis.

Une recherche unifiée à portée de raccourci

Le raccourci clavier Alt + Espace permet de faire apparaître une barre de recherche flottante et sans interruption de l'activité en cours.

« Vous pouvez maintenant effectuer une recherche sans changer de fenêtre. […] Il suffit d'appuyer sur Alt + Espace pour rechercher instantanément des informations dans les fichiers de votre ordinateur, les applications installées, les fichiers Google Drive et, bien sûr, sur le Web. »

Une telle recherche unifiée n'est pas sans rappeler la fonctionnalité Spotlight d'Apple proposée sur ordinateur Mac.

Plus qu'une simple barre : l'IA et Lens intégrés

Google marque des points grâce à l'intégration de ses technologies phares. L'application embarque Google Lens, permettant de sélectionner n'importe quel élément à l'écran pour lancer une recherche visuelle, traduire du texte ou même obtenir de l'aide pour un problème à résoudre.

Pour des requêtes plus complexes, un « Mode IA » est à disposition. Il fournit des réponses plus approfondies et permet de poser des questions de suivi, transformant la simple recherche en une conversation.

L'interface propose aussi des filtres classiques pour trier les résultats (Images, Shopping, Vidéos) et un mode sombre.