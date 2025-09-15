Propriétaire de titres comme Billboard, Rolling Stone, The Hollywood Reporter ou encore Variety, Penske Media Corporation (PMC) devient le premier grand éditeur de presse américain à poursuivre Google en justice pour ses aperçus ou résumés IA.

Dans les pays où elle est disponible, la fonctionnalité AI Overviews du moteur de recherche formule des réponses générées par intelligence artificielle qui s'affichent en haut des résultats. Google est accusé de piller des médias sans compensation pour alimenter son IA et à leur détriment.

Une chute de trafic qui fait très mal au portefeuille

Le cœur du problème est financier. Selon la plainte déposée par PMC, l'arrivée des AI Overviews a provoqué une baisse dramatique du trafic vers ses sites. Si l'utilisateur obtient une réponse complète directement sur la page de Google, pourquoi cliquerait-il sur le lien menant à l'article original ?

Cette situation met en péril tout le modèle économique des éditeurs, qui repose sur les revenus publicitaires, les abonnements et les liens d'affiliation.

PMC affirme que ses revenus issus des liens d'affiliation ont déjà chuté de plus d'un tiers depuis la fin de l'année 2024. Une perte attribuée directement à la fonctionnalité IA de Google.

Le dilemme impossible des éditeurs

Dans sa plainte, Penske décrit un véritable cercle vicieux. Soit ils acceptent les règles de Google et continuent de voir leur travail utilisé pour entraîner une IA qui, à terme, menace leur existence, « ajoutant du carburant à un feu qui menace l'ensemble de l'activité d'édition de PMC ».

Soit ils décident de bloquer l'indexation de leurs sites par Google, ce qui équivaudrait à un suicide commercial en disparaissant purement et simplement du principal moteur de recherche au monde.

En filigrane, c'est la position de monopole de Google sur la recherche pour contraindre les éditeurs.

Google se défend et parle d'opportunités

De son côté, Google rejette fermement ces accusations. Un porte-parole assure que sa technologie est bénéfique pour tout le monde. « Avec les AI Overviews, les gens trouvent la recherche plus utile et l'utilisent davantage, ce qui crée de nouvelles opportunités pour que le contenu soit découvert. »

Face à des accusations du même ordre en Europe par l'Independent Publishers Alliance, Google avait déjà soutenu que les résumés IA envoient du trafic vers une plus grande diversité de sites et que les clics générés sont de « meilleure qualité », parce que les utilisateurs passeraient plus de temps sur les pages de destination.

Qualifiant la plainte de sans fondement, Google se dit prêt à se défendre devant les tribunaux, campant sur ses positions face à une grogne qui ne cesse de monter dans le monde de la presse.