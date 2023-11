Le mois dernier, Google a profité du lancement de ses smartphones Pixel 8 pour lever le voile sur Assistant with Bard. Ce dernier a été introduit comme une combinaison entre les capacités de génération de contenus de Bard (et de l'IA générative) et l'aide personnalisée de Google Assistant.

Dans le contexte du smartphone, l'interaction se fera via du texte, la voix ou des images. Google a évoqué différents cas d'usage comme la planification d'un voyage, la recherche de détails dans la boîte de réception de la messagerie, la création d'une liste de courses, l'envoi d'un message texte.

Avec une photo, Assistant with Bard pourra comprendre ce qui est affiché à l'écran, et par exemple aider à l'écriture une légende. Pour augmenter le degré de personnalisation, il y aura une intégration à des services tels que Gmail et Docs.

Avec ou sans IA générative

Assistant with Bard est actuellement au stade de l'expérience. Son déploiement auprès du grand public n'est prévu qu'au cours des prochains mois. D'après une trouvaille de AssembleDebug, qui se base sur la découverte de chaînes de caractères dans l'application Google, Assistant with Bard sera accompagné de Classic Assistant.

Classic Assistant serait le nom donné à l'actuel Google Assistant au moment du déploiement d'Assistant with Bard. Cela implique que le choix devrait être laissé entre un assistant avec ou sans Bard.

Si cela se confirme, ce ne sera pas une surprise, dans la mesure où toutes les possibilités associées à Google Assistant ne fonctionneront pas pour Assistant with Bard à ses débuts. Par ailleurs, Google ne parle pas encore d'un remplaçant de Google Assistant incarné par Assistant with Bard.