" Ok Google " pour configurer mon nouvel appareil Android est par exemple un type de commande qui permettra de mettre en avant l'aide que peut fournir Google Assistant. L'assistant vocal de Google pourra alors guider l'utilisateur, même si la configuration de certains paramètres nécessitera des commandes vocales plus précises.

Google Assistant est plus qu'un simple outil pour piloter à la voix un appareil. Il analyse le texte d'une requête et répond à la manière d'un être humain. Des technologies basées sur l'IA sont mises à contribution, ne serait-ce qu'avec le traitement automatique du langage naturel qui est une forme d'intelligence artificielle.

Google aime dire qu'avec Google Assistant, c'est l'IA qui alimente le smartphone et les appareils connectés du foyer. Néanmoins, des questions se posent sur l'évolution que va suivre Google Assistant à l'aune de la libération grand public de l'IA générative. Google Assistant est-il encore une priorité comme par le passé ?

Fin des actions conversationnelles pour Google Assistant

Même sans attendre des éclaircissements à ce sujet, une mauvaise nouvelle concerne d'ores et déjà plusieurs services qui ne fonctionnent plus avec Google Assistant. La situation est en lien avec l'abandon des Conversational Actions.

Désormais dépréciée et obsolète, l'API idoine permettait de créer des expériences et des conversations personnalisées pour les utilisateurs de Google Assistant. Google avait prévenu en amont les développeurs de l'abandon de ces actions conversationnelles. Un choix qui a été justifié par la volonté de mettre l'accent sur les App Actions avec Android et une exécution depuis une application.

Le souci est que les App Actions sont intimement liées aux applications Android. La compatibilité qu'offraient les Conversational Actions avec des enceintes ou des écrans connectés est alors mise en péril. Des objets connectés tiers se retrouvent potentiellement dans la " panade ", à défaut d'une application Android.

Fin de support pour les applications de notes

Le changement est intervenu de manière définitive au mois de juin dernier. Toutefois, ce n'est pas le seul changement notable qui a eu lieu au cours du même mois. Ainsi, les notes et les listes de Google Assistant ne fonctionnent plus avec les applications autres que celles de Google.

Selon The Information, Google aurait prévu de moins investir dans le développement de son assistant vocal Google Assistant pour des appareils qui ne sont pas ceux de la marque. Très loin de l'ambition initiale de faire de Google Assistant une nouvelle interface disponible partout.