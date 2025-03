Sur mobile et Android en particulier, la fin de Google Assistant est désormais actée. Lancé en 2016 en tirant parti des technologies du langage naturel et de reconnaissance vocale, cet assistant personnel qui devait sonner l'avènement de la voix comme nouveau mode d'interaction n'est plus à la page.

Google Assistant remplacé par Gemini

Submergé par la vague de l'intelligence artificielle générative, Google Assistant sera remplacé par Gemini qui dispose de fonctionnalités comme Gemini Live pour des conversations vocales plus naturelles avec l'IA, et s'intègre à divers services de Google.

Google indique qu'au cours des prochains mois, de plus en plus d'utilisateurs sur mobile passeront de Google Assistant à Gemini. En fin d'année, Google Assistant ne sera plus accessible sur la plupart des appareils mobiles et ne pourra plus être téléchargé dans les boutiques d'applications.

Pas une disparition totale de Google Assistant

« Pour ceux qui possèdent un appareil mobile ne répondant pas aux exigences minimales du système pour exécuter Gemini, les fonctionnalités de Google Assistant ne changeront pas pour le moment », précise Google. Il s'agit d'appareils avec Android 9 (ou une version antérieure) et moins de 2 Go de RAM.

Les smartphones ne sont pas les seuls concernés par l'évolution. Google va aussi mettre à niveau les tablettes Android, les voitures et les autres appareils qui se connectent aux smartphones Android.

Sans doute pour se réserver de grosses annonces (à l'occasion de l'édition 2025 de la conférence Google I/O ?), Google se contente d'évoquer une nouvelle expérience optimisée par Gemini sur des appareils connectés tels que les enceintes, les écrans et les téléviseurs (Smart TV).

De potentiels défis avec la transition

Gemini semble être d'ores et déjà prêt à prendre la relève Google Assistant qui continue dans le même temps de perdre des fonctionnalités jugées sous-utilisées. Les modifications apportées à Google Assistant sont détaillées dans une page d'aide.

Attention cependant, des fonctionnalités de base et éprouvées avec Google Assistant peuvent avoir du mal sous l'égide de Gemini, sans compter les problèmes d'hallucinations de l'IA. Il ne faudrait pas que la suppression de Google Assistant altère la manière d'interagir avec des appareils.