À partir du 26 janvier prochain, des fonctionnalités de Google Assistant seront jetées aux oubliettes. Google en liste plusieurs qui sont jugées sous-utilisées et ne seront ainsi plus prises en charge.

Parmi les sacrifiés, l'envoi d'un e-mail, d'un message vidéo ou audio. Par contre, il sera toujours possible de passer des appels et d'envoyer des SMS avec Google Assistant. La reprogrammation d'un événement dans Google Agenda via Google Assistant disparaît, mais pas la création d'un nouvel événement.

Les fonctionnalités abandonnées de Google Assistant concernent l'expérience sur smartphone, montre connectée et autres types d'appareils, ainsi que le mode Voiture de Google Assistant sur Google Maps. Par ailleurs, si Google en énumère un peu moins d'une vingtaine, ce n'est qu'un échantillon. Le cas échéant, des notifications signaleront une indisponibilité.

De la rationalisation

" Pour continuer à améliorer votre expérience, nous apportons quelques changements pour nous concentrer sur la qualité et la fiabilité, afin de faciliter l'utilisation de Google Assistant sur tous les appareils ", écrit Gogle.

Ces changements comprennent aussi l'icône du micro avec l'application Google et la barre de recherche. Un appui n'affichera plus l'Assistant, mais lancera une simple recherche vocale Google. Le mot clé " Ok Google ", ainsi que l'appui long sur le bouton d'accueil ou d'alimentation continueront toutefois d'activer Google Assistant.

Des modifications sembleront mineures au final (surtout avec des possibilités parfois méconnues), mais elles s'inscrivent dans une continuité et une rationalisation de plus grande ampleur que la plateforme. D'autant que des tailles dans les effectifs du groupe touchent les équipes de Google Assistant.

Pas assez intelligent...

Google planche sur Assistant with Bard qui combinera les capacités de génération de contenus de Bard en réponse à des prompts (IA générative et technologie Gemini) et l'aide personnalisée de Google Assistant.

Jusqu'à présent, Google a laissé entendre que Google Assistant ne disparaîtra pas pour autant. A priori, cela est toujours d'actualité, mais le doute commence à s'immiscer pour un avenir pas si lointain.