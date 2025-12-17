Google continue d'explorer les applications d'IA dans la productivité. Sous l'égide des Google Labs, CC est un nouvel assistant expérimental s'appuyant sur le modèle Gemini. Il a pour but de simplifier l'organisation quotidienne des utilisateurs en se connectant à leurs principaux services Google comme Gmail, Google Drive et Google Agenda.

Comment fonctionne l'assistant CC ?

Le cœur de la fonctionnalité de CC réside dans son briefing quotidien intitulé " Your Day Ahead ". Chaque matin, l'assistant envoie un e-mail qui synthétise les informations clés de la journée : calendrier, tâches importantes et autres mises à jour pertinentes. Il peut par exemple rappeler une facture à payer ou aider à la préparation d'un rendez-vous.

Pour faciliter l'action, CC peut également préparer des brouillons d'e-mails et des liens de calendrier. Les utilisateurs peuvent piloter l'agent en lui répondant directement par e-mail pour ajouter des tâches, corriger des informations ou lui demander de mémoriser des idées.

Qui peut accéder à CC ?

Pour le moment, l'accès à CC est limité. Le service est déployé en early access pour les utilisateurs de comptes Google grand public âgés de 18 ans et plus, résidant aux États-Unis et au Canada.

La priorité est donnée aux abonnés payants et aux utilisateurs de Google AI Ultra. Les intéressés doivent s'inscrire sur une liste d'attente via le site labs.google/cc.

Google précise que la participation est entièrement volontaire et que les utilisateurs gardent un contrôle total, pouvant se déconnecter du service à tout moment.

Un petit air de ChatGPT Pulse

L'approche de CC, avec son briefing matinal, rappelle notamment ChatGPT Pulse, un outil lancé par OpenAI.