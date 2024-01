Dans l'Union européenne, Google va permettre de gérer les services associés. En l'occurrence, la recherche, YouTube, les services publicitaires, Google Play, Google Chrome, Google Shopping et Google Maps.

Ces services associés sont susceptibles de " partager vos données entre eux et avec tous les autres services Google, à certaines fins. " Cela comprend donc les données d'activité quand un utilisateur est connecté à son compte.

Les finalités englobent la personnalisation des contenus et des annonces sur la base des paramètres de confidentialité. Google détaille également le développement et l'amélioration de ses services, des mesures en rapport avec la diffusion des publicités, et renvoie vers d'autres tâches décrites dans ses règles de confidentialité.

Pour cause de DMA dans l'UE

Avec les services Google Choisis, les choix exprimés prendront effet le 6 mars 2024. Une date qui éclaire sur le pourquoi de l'initiative. Comme d'autres contrôleurs d'accès numériques (gatekeepers), Google doit se conformer d'ici le 6 mars à des exigences du règlement européen sur les marchés numériques. Le Digital Markets Act (DMA).

Google précise que d'autres paramètres permettent de contrôler l'affichage d'annonces et de contenus personnalisés. Il est en outre souligné que l'association des services ne signifie pas le partage de données avec des services tiers.

Un autre point mis en avant par Google est que même si les services Google ne sont pas associés, ils peuvent néanmoins partager des données entre eux, notamment dans une optique de lutte contre les abus et les fraudes.

Des choix réversibles

Les utilisateurs en Europe auront la possibilité de revenir sur leurs choix des services Google associés et de les modifier à tout moment. Bien évidemment, ces choix auront une influence sur la capacité à rendre des services plus ou moins précis et adaptés à un utilisateur.

L'objectif général du DMA est de prévenir les abus de position dominante. Les obligations inhérentes doivent empêcher les contrôleurs d'accès d'enfermer les utilisateurs dans un écosystème. Elles touchent aussi à l'interopérabilité.