Sur la base des modifications opérées l'année dernière au niveau de l'interface et de l'expérience de téléchargement de fichiers, le navigateur Google Chrome remanie son système d'avertissements. L'idée est de le rendre plus efficace.

Deux niveaux d'avertissements se distinguent par des icônes, la couleur et le texte plus détaillé afin de procéder facilement et rapidement à un choix en fonction de la nature du danger signalé par la navigation sécurisée Safe Browsing.

La distinction se fait entre des fichiers suspects pouvant représenter un risque et des fichiers dangereux représentant un risque élevé. Les avertissements sont davantage visibles sous l'icône de téléchargement à droite de la barre d'adresse.

Les archives avec mot de passe

Si le mode de Protection renforcée de la navigation sécurisée est activé dans les paramètres de sécurité de Chrome, l'envoi de fichiers suspects pour une analyse approfondie avec les serveurs de Safe Browsing devient automatique.

Chrome ajoute en outre l'analyse d'archives .zip, .7z ou .rar protégées par mot de passe en demandant de fournir ce dernier avant l'envoi pour une analyse approfondie.

" Les fichiers uploadés et les mots de passe des fichiers sont supprimés peu de temps après leur analyse, et toutes les données collectées sont uniquement utilisées par Safe Browsing pour fournir de meilleures protections de téléchargement ", écrit Google qui risque nénamoins d'être confronté à une certaine réticence...

Avec le mode Protection standard de la navigation sécurisée, le téléchargement d'une archive chiffrée suspecte déclenche une demande de saisie de mot de passe associé, mais le fichier et le mot de passe restent en local sur l'appareil. Seules les métadonnées du contenu de l'archive sont vérifiées avec Safe Browsing et ainsi pour des menaces connues.