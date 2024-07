Remanié à plusieurs reprises, le plan au long cours pour la disparition progressive des cookies tiers avec le navigateur Google Chrome connaît une issue inattendue. Il n'est désormais plus question de les supprimer complètement.

Dans un billet de blog, Google annonce " l'introduction d'une nouvelle expérience dans Chrome qui permettra aux utilisateurs de faire un choix éclairé s'appliquant à l'ensemble de leur navigation sur le Web. " Ce choix pourra être modifié à tout moment.

Google n'entre pas dans les détails. La nouvelle approche fait l'objet de discussions avec les autorités de régulation et prendra la place de la suppression pure et simple des cookies tiers. Autrement dit, ces derniers survivront en tant qu'option soumise à la sagacité des utilisateurs et pour le suivi publicitaire, via une invite de choix.

La Privacy Sandbox demeure une alternative

En parallèle, Google ne renonce pas à son initiative Privacy Sandbox et ses diverses API comme alternative aux cookies tiers. Cela comprend des améliorations des API et des contrôles de confidentialité supplémentaires tels qu'une protection IP en mode de navigation privée.

Avec Privacy Sandbox, l'activation de fonctionnalités publicitaires dans Chrome fait par exemple appel à l'API Topics permettant d'analyser l'historique et pour en déduire des centres d'intérêt.

" La plateforme Privacy Sandbox agrège, limite ou brouille (bruit statistique) les données fournies aux utilisateurs afin d'empêcher la ré-identification de l'utilisateur ", avait expliqué Google.

Une réponse à des inquiétudes

Pour la Privacy Sandbox, des annonceurs ont exprimé leur inquiétude d'une dépendance vis-à-vis de bases de données d'utilisateurs de Google.

L'autorité britannique CMA (Competition and Markets Authority) a évoqué le risque d'une entrave à la concurrence dans le domaine de la publicité en ligne où Google est un acteur majeur.

" La CMA travaillera en étroite collaboration avec l'ICO (ndlr : Information Commissioner's Office) pour examiner attentivement la nouvelle approche de Google en matière de Privacy Sandbox ", indique le régulateur britannique.