Avec la navigation privée ou mode Incognito, Google Chrome pour iPhone y avait déjà droit, mais pas encore Google Chrome pour Android. C'est désormais le cas avec un déploiement qui est en cours.

Dans les paramètres de confidentialité et sécurité de Chrome, une nouvelle option est proposée : " Verrouiller les onglets de navigation privée quand vous fermez Chrome. " Avec son activation, le verrouillage de l'écran sera nécessaire afin de consulter les onglets de navigation privée ouverts.

La dénomination de l'option est alambiquée. Dans l'absolu, il s'agit pour l'essentiel de demander une authentification biométrique (ou le code PIN) lorsqu'un utilisateur reprend une session de navigation privée qui a été interrompue.

Un flag à activer pour les plus impatients

Rappelons que le principal objectif de la navigation privée est de la cacher et ne pas laisser de trace vis-à-vis d'autres utilisateurs d'un même appareil. L'obligation de déverrouillage de la navigation privée peut ainsi apporter un plus pour contrer des regards potentiellement indiscrets.

" Tous les utilisateurs de votre appareil peuvent accéder aux onglets de navigation privée que vous laissez ouverts. Pour laisser vos onglets de navigation privée ouverts et empêcher les autres utilisateurs d'y accéder, vous pouvez les verrouiller. "

Dans l'attente d'un déploiement effectif, il est à noter que la nouvelle option est régie par un flag qui peut être activé si besoin via la barre d'adresse : chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android.

Dans le cadre du Data Privacy Day

Le déploiement est annoncé à l'occasion du Data Privacy Day le 28 janvier. Une initiative à l'origine européenne pour la sensibilisation à la protection des données personnelles.

Avec Chrome, Google en profite pour mettre en avant le guide sur la confidentialité (chrome://settings/privacy/guide), le contrôle de sécurité automatisé et des recommandations personnalisées en la matière, le gestionnaire de mots de passe et l'outil d'effacement des données de navigation.