C'est une mise à jour qui semble anodine mais qui change beaucoup de choses. Google déploie une nouvelle version de la fonction de remplissage automatique pour son navigateur. L'objectif est simple : rendre la saisie d'informations sur les sites web plus rapide et intuitive que jamais.

Pour y parvenir, Google connecte désormais son navigateur de manière beaucoup plus profonde aux données stockées dans votre compte Google et votre portefeuille numérique, Google Wallet.

Comment cette intégration avec Google Wallet fonctionne-t-elle concrètement ?

L'idée est de faire sauter les verrous entre les services Google. Désormais, lorsque vous remplirez un formulaire, Chrome pourra suggérer des informations stockées dans Google Wallet. Cela concerne par exemple les numéros de vos cartes de fidélité, que vous n'aurez plus à chercher frénétiquement au moment de valider un panier.

Mais ça va plus loin. Lors de la réservation d'un vol ou d'une location de voiture, le navigateur pourra pré-remplir les détails du voyage, comme le numéro de confirmation, directement depuis votre portefeuille. Même les informations de votre véhicule (numéro de série, plaque d'immatriculation) pourront être ajoutées pour des devis d'assurance ou des démarches administratives. C'est une centralisation massive d'informations pratiques.

Quelles autres données sont concernées par cette mise à jour ?

Au-delà de Google Wallet, c'est l'ensemble du compte Google qui est mis à contribution. Les informations les plus basiques, comme votre nom ou votre adresse e-mail, sont évidemment de la partie pour faciliter une première inscription sur un nouveau site.

La grande nouveauté réside dans l'utilisation de vos adresses "Domicile" et "Travail" enregistrées dans votre compte. Lorsque vous passez une commande en ligne, Chrome pourra vous proposer ces options en priorité, évitant ainsi des saisies répétitives. Cette fonctionnalité est déployée sur toutes les plateformes, créant un écosystème unifié entre l'ordinateur de bureau, Android et iOS.

Y a-t-il des améliorations pour l'expérience mobile ?

Google a aussi pensé aux utilisateurs de smartphones. La firme reconnaît que les formulaires sur mobile sont souvent une source de frustration, avec des suggestions trop condensées et difficiles à lire sur un petit clavier.

Pour y remédier, l'affichage des suggestions de remplissage autofill sur Android a été entièrement revu. Il passe désormais sur un affichage sur deux lignes. Cette vue étendue donne plus de contexte sur chaque suggestion, qu'il s'agisse d'un mot de passe, d'une adresse ou d'un moyen de paiement, permettant de choisir la bonne option plus rapidement et avec plus de certitude.

Google a-t-il adapté cette fonction aux spécificités locales ?

C'est un point crucial pour une adoption mondiale: Google affirme avoir considérablement amélioré la reconnaissance et le remplissage des adresses à l'échelle planétaire. L'outil est maintenant capable de gérer des formats spécifiques, comme les descriptions "entre les rues" courantes au Mexique, qui posaient auparavant problème à de nombreux systèmes.

Dans cette même logique, un support pour les noms phonétiques au Japon est également annoncé. L'objectif est clair : faire de Chrome un assistant fiable, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, en s'adaptant aux différentes structures postales locales pour une précision accrue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment activer cette nouvelle fonction ?

Pour bénéficier de ces fonctionnalités avancées, il suffit d'activer l'option "Remplissage automatique amélioré" dans les paramètres de Google Chrome. Les fonctionnalités les plus sensibles, comme l'accès à Wallet, peuvent nécessiter une confirmation supplémentaire.

Est-ce que toutes ces données sont partagées automatiquement ?

Le partage des données de base du compte (nom, email, adresses) est activé par défaut pour les utilisateurs connectés. Cependant, pour les informations provenant de Google Wallet et les détails de voyage, une activation volontaire ("opt-in") est généralement nécessaire, vous laissant le contrôle.

Cette mise à jour concerne-t-elle uniquement Android ?

Non, les améliorations sont déployées sur les versions de bureau de Chrome, ainsi que sur Android, iPhone et iPad. L'amélioration visuelle de l'affichage sur deux lignes est cependant spécifique à l'interface mobile d'Android.