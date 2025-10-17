Le portefeuille numérique de Google était pratique, il devient enfin intelligent. La firme de Mountain View a officialisé le déploiement d'une série de nouvelles fonctionnalités pour Google Wallet, qui visent à améliorer l'organisation, l'automatisation et la personnalisation de l'application.

Des ajouts bienvenus qui, pour certains, étaient attendus depuis des années et qui rapprochent enfin Wallet de ce qu'on attend d'un véritable compagnon numérique.

Comment enfin organiser son portefeuille numérique ?

C'est la fin du joyeux bazar. Jusqu’à présent, seuls les moyens de paiement pouvaient être personnalisés sur Google Wallet. La dernière mise à jour étend enfin cette possibilité à l'ensemble des éléments que vous y stockez. Vous pouvez désormais attribuer un nom personnalisé à vos cartes de fidélité, titres de transport ou billets d'événement.





La manipulation est simple : il suffit d'ouvrir la carte concernée, de toucher le menu à trois points en haut à droite et de sélectionner « Ajouter un nom personnalisé ». Une option simple mais qui change tout pour identifier rapidement la bonne carte quand on en possède plusieurs du même magasin ou de la même compagnie de transport.

Comment Wallet anticipe-t-il vos besoins ?

Google active également les notifications de proximité, une fonction qui avait été présentée lors du dernier Google I/O. Concrètement, si vous approchez d'un lieu lié à une carte enregistrée (un café, un cinéma, une gare...), une notification apparaîtra sur votre écran de verrouillage pour vous donner un accès direct au titre correspondant.





Wallet renforce aussi son intégration avec Gmail. Si vous activez les "fonctionnalités intelligentes" de votre messagerie, les cartes de fidélité, billets de concert ou cartes d'embarquement reçus par e-mail pourront être ajoutés automatiquement à votre portefeuille, sans aucune action de votre part.

Quelles sont les autres nouveautés plus discrètes ?

La mise à jour apporte d'autres améliorations, notamment pour les professionnels et les commerçants. Il est maintenant possible de regrouper plusieurs cartes d'accès (badge d’entreprise, carte d’hôtel, etc.) partageant le même identifiant, l'application mettant en avant la plus récemment utilisée.



Enfin, une fonction baptisée "Bounceback" permettra aux commerçants de proposer aux clients de rejoindre leur programme de fidélité juste après un paiement sans contact via la technologie "Smart Tap".

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment renommer une carte dans Google Wallet ?

Ouvrez la carte que vous souhaitez modifier, appuyez sur le menu à trois points en haut à droite de l'écran, puis sélectionnez l'option "Ajouter un nom personnalisé". Vous pouvez alors entrer le nom de votre choix (25 caractères maximum).

Les notifications de proximité sont-elles activées par défaut ?

Oui, cette fonctionnalité est activée par défaut. Les développeurs d'applications peuvent définir jusqu'à dix lieux pertinents pour chaque carte afin de déclencher une notification lorsque vous vous trouvez à proximité.

L'ajout de cartes depuis Gmail est-il automatique ?

Oui, mais à une condition : vous devez avoir activé au préalable les "fonctionnalités intelligentes et personnalisation" dans les paramètres de votre compte Gmail. Si cette option est active, les billets et cartes compatibles seront automatiquement importés dans Wallet.