La version 111 du navigateur Google Chrome sonne le glas pour Chrome Cleanup Tool. Initialement introduit en 2015 en tant qu'application indépendante, cet outil de nettoyage faisait partie intégrante de Google Chrome pour Windows depuis 2017. À cette époque, il avait été annoncé un recours au moteur de détection d'ESET.

Le propos de Chrome Cleanup Tool était de détecter des logiciels malveillants sur l'ordinateur, avec la capacité de les supprimer le cas échéant. Il était en outre possible d'opter pour l'envoi de rapports à Google concernant des détails sur les malwares, les paramètres système et les processus trouvés lors d'un nettoyage.

Chrome Cleanup Tool se retrouvait dans la section du navigateur pour réinitialiser et nettoyer (chrome://settings/cleanup). Désormais, cette section ne fait plus mention que de réinitialisation des paramètres et de la restauration des paramètres par défaut.

Un outil jugé obsolète

Selon Google, Chrome Cleanup Tool a été à l'origine de plus de 80 millions de nettoyages depuis sa publication, mais n'avait jamais eu pour objectif de devenir une véritable solution antivirus. Le mois dernier, seulement 0,06 % des analyses de Chrome Cleanup Tool effectuées par les utilisateurs ont détecté des logiciels indésirables.

Cet outil de nettoyage serait en outre devenu obsolète avec l'évolution du contexte des menaces. Google souligne à ce titre la navigation sécurisée dans Chrome et le niveau protection renforcée (chrome://settings/security) comme protection face à des sites et téléchargements potentiellement dangereux.

Étrangement, l'équipe Chrome Security écrit que Chrome Cleanup Tool... " nous manquera ", mais c'est pour mettre en avant son rôle aux cours des huit dernières années dans la lutte contre les logiciels indésirables.

Une mise à jour axée sur la sécurité

Déployée depuis cette semaine, la version 111 de Google Chrome est essentiellement une grosse mise à jour sécurité, avec la correction d'une quarantaine de vulnérabilités. Google ne fait cependant pas état d'une exploitation dans des attaques avant la disponibilité des correctifs.