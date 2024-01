Après un temps de retard par rapport à d'autres navigateurs web, Google Chrome commence à se débarrasser des cookies tiers. La première phase de cet abandon vient de débuter cette semaine, dans le cadre d'un processus de sélection aléatoire qui touche 1 % des utilisateurs du navigateur le plus populaire au monde.

Sur Android et sur ordinateur, ce sont environ 30 millions de personnes qui sont concernées pour le moment. La suppression des cookies tiers pour l'ensemble des utilisateurs de Google Chrome est prévue dans le courant du deuxième semestre 2024.

Les cookies tiers sont des cookies définis par d'autres sites que le site principal qui est consulté. Ils peuvent être utilisés pour améliorer l'expérience de navigation, mais ils sont majoritairement exploités pour le suivi des activités web par des tiers, avec son corollaire de publicité ciblée.

Limiter automatiquement les cookies tiers

Avec le blocage des cookies tiers, Google parle ainsi d'une protection contre le suivi (ou Tracking Protection). Elle est actuellement régie par le flag : chrome://flags/#tracking-protection-3pcd. Cette protection de confidentialité fait écho au blocage des cookies tiers qui pouvait déjà être appliqué en mode de navigation privée.

Le cas échéant, c'est une activation globale et par défaut. Il est toutefois fait mention d'une limitation automatique des cookies tiers. " La plupart des sites ne peuvent pas utiliser de cookies tiers pour suivre votre activité lorsque vous naviguez sur internet et les sites ne peuvent pas utiliser de cookies tiers en mode navigation privée. "

Des paramètres avancés permettent de bloquer la totalité des cookies tiers, ce qui peut toutefois avoir des conséquences sur le fonctionnement de certains sites. Si des problèmes se produisent pendant la navigation, Chrome permettra de réactiver temporairement les cookies tiers pour un site.

En marge de la Privacy Sandbox

Google, qui est aussi un géant publicitaire, a l'ambition de remplacer les cookies tiers par un système offrant des garanties en matière de respect de la vie privée. Il s'agit de l'initiative Privacy Sandbox, et pour se passer d'un identifiant d'utilisateur entre les sites ou les applications.

" Avec Tracking Protection, Privacy Sandbox et toutes les fonctionnalités lancées dans Chrome, nous continuerons à travailler pour créer un Web plus privé que jamais et universellement accessible à tous ", écrit Google.

" La plateforme Privacy Sandbox agrège, limite ou brouille (bruit statistique) les données fournies aux utilisateurs afin d'empêcher la ré-identification de l'utilisateur. " Des API comme Protected Audience, Topics et Attribution Reporting sont mises à disposition.

Le consensus autour de la solution Privacy Sandbox n'est toutefois pas d'actualité, y compris pour d'autres navigateurs basés sur Chromium. Des annonceurs s'inquiètent en outre d'une dépendance vis-à-vis de bases de données d'utilisateurs de Google. Les régulateurs surveillent de très près la gestion de la fin des cookies tiers par Google.