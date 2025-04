La mise à jour Android 15 a fait son apparition en octobre 2024 sur les smartphones Pixel. Habituellement, les fabricants mettent leurs smartphones récents à jour dans les semaines qui suivent.

Cela a été le cas pour certains mais d'autres, comme Samsung, ont connu des retards. L'interface One UI 7, qui repose sur Android 15, a connu un développement particulièrement long et marqué par un couac à son lancement.

Android 15, une version toujours très rare 7 mois après son lancement

Divers problèmes ont été identifiés, obligeant à mettre en pause le déploiement. Alors qu'il vient juste de reprendre, Google a mis à jour la distribution des différentes versions, ce que la firme n'avait plus fait depuis presque un an.

Il apparaît qu'Android 15 n'était présent que sur 4,5% des smartphones ayant accès au Google Play Store au 1er avril 2025. Vous pouvez donc vous sentir privilégié si votre smartphone en est équipé.

La principale raison de ce faible déploiement vient justement du retard de déploiement de l'interface One UI 7 de Samsung qui doit équiper des dizaines de millions d'appareils mobiles et faire remonter les statistiques.

Android 14 toujours largement majoritaire

La version d'Android la plus représentée reste donc pour le moment Android 14 (27,4% des smartphones équipés), suivie d'Android 13 (16,8%). Android 15 aura toutefois du mal à percer alors que son successeur, Android 16, doit arriver plus tôt cette année, peut-être dès le mois de juin sur les smartphones Pixel et sur les appareils d'autres marques ensuite.

Derrière, Android 12, 11 et 10 font de la résistance en étant toujours présents sur plus de 10% chacun des appareils passés par le Google Play Store. Encore plus loin, Android 9 est plus représenté qu'Android 15 avec 5,8% de présence tandis que les versions plus anciennes Android 6 à 8 ne couvrent plus qu'entre 0,7 et 3% des appareils.