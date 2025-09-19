Google donne le coup d'envoi d'une mise à jour majeure de son navigateur Chrome que le groupe n'aura finalement pas à céder. Une injection massive d'IA au cœur de Chrome pour « passer d'une expérience passive à une expérience plus proactive et intelligente ».

Un assistant IA pour le quotidien

L'intégration de Gemini devient la pièce maîtresse de l'expérience Chrome sur ordinateur et mobile. Accessible via une nouvelle icône en forme d'étoile scintillante, l'assistant est capable de bien plus qu'un simple chatbot.

Dans Chrome, Gemini peut analyser le contenu de plusieurs pages simultanément pour comparer des vols, des hôtels et des activités, puis livrer un itinéraire. Une autre fonctionnalité est sa capacité à fouiller dans l'historique de navigation. Fini les recherches fastidieuses pour retrouver un site consulté la semaine dernière. Une simple question en langage naturel comme « quel était ce blog que j'ai lu sur les achats de rentrée scolaire ? » suffit pour que Gemini le retrouve.

L'IA peut même interagir avec d'autres services Google comme YouTube pour trouver un moment précis dans une longue vidéo, Agenda pour planifier une réunion sans quitter la page active ou encore Google Maps.

Chrome se transforme en agent personnel

Mais la véritable révolution se cache peut-être ailleurs, avec l'arrivée prochaine de capacités dites agentiques. Au cours des prochains mois, l'idée est de permettre à Gemini d'agir sur des pages web à la place de l'utilisateur.

Google évoque la possibilité de demander de faire des courses hebdomadaires à partir d'une liste dans un e-mail, de prendre un rendez-vous chez le coiffeur ou de réserver une table au restaurant. L'IA naviguera alors de manière autonome sur les sites concernés pour remplir les formulaires et les paniers, tout en laissant le contrôle final à l'utilisateur avant toute action irréversible.

Conscient des défis techniques que cela représente, après les résultats mitigés de concurrents, Google se veut prudent et souligne une expérience pour laquelle l'amélioration est continuelle. Elle devra avoir éliminé la plupart des impairs au moment de parvenir aux utilisateurs.

Une recherche et une sécurité dopées à l'IA

La barre d'adresse, ou omnibox, devient elle aussi plus intelligente. Un Mode IA y fait son apparition, permettant de poser des questions complexes directement depuis cet emplacement central. Le navigateur suggérera même des questions pertinentes en fonction de la page qui est consultée. Une réponse, générée par l'IA, s'affichera alors sur le côté, sans faire quitter la navigation.

En matière de sécurité, le modèle Gemini Nano, déjà utilisé pour repérer les arnaques au support technique, étendra bientôt sa protection aux sites utilisant de faux virus ou des concours bidons pour tendre des pièges.

L'IA apprendra des préférences afin de rendre les demandes d'autorisation (accès à la caméra, à la localisation) moins intrusives, tandis que le changement d'un mot de passe compromis et enregistré se fera en un clic sur des sites compatibles.

D'abord aux États-Unis et en anglais

La transformation de Google Chrome en navigateur IA est pour le moment annoncée sur ordinateur avec Windows et macOS, et sur mobile avec Android puis ultérieurement iOS. Elle fait suite aux débuts de l'intégration de Gemini dans Chrome auparavant réservée aux abonnements AI Pro et AI Ultra.

Le déploiement des nouvelles fonctionnalités dopées à l'IA est progressif, mais il ne concernera dans un premier temps que les États-Unis et uniquement en anglais. En Europe… ce pourrait être long à arriver, même avec un caractère optionnel.