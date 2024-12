Actuellement, la Protection renforcée pour la navigation sécurisée avec Google Chrome est décrite comme « une protection proactive en temps réel ». Elle repose sur l'analyse des extensions, des sites et des téléchargements, grâce aux données de navigation transmises à Google.

Contrairement à la Protection standard, axée sur la détection des menaces connues, la Protection renforcée (Enhanced Safe Browsing) va plus loin. Lorsqu'elle est activée, elle traite davantage de données provenant des sites et effectue des analyses plus approfondies sur les téléchargements jugés suspects.

Quand un utilisateur est connecté à son compte Google, la Protection renforcée s'étend en outre à tous les services Google, par exemple Gmail. Cela permet de renforcer la sécurité de l'ensemble des outils Google utilisés.

Un recours à l'IA pour la sécurité avec Chrome

Dans Chrome Canary (version préliminaire du navigateur), la description générale de la Protection renforcée est modifiée pour évoquer l'intelligence artificielle. Il est question d'une « protection optimisée par l'IA en temps réel contre les extensions, sites et téléchargements dangereux basée sur vos données de navigation envoyées à Google. »

Pour l'heure, les contours de cette optimisation par l'IA restent flous. S'agit-il d'une évolution notable de la Protection renforcée ou simplement d'un repositionnement marketing ?

En l'absence d'explications de la part de Google, le doute persiste. Une protection proactive en temps réel, c'est assurément moins « vendeur » de nos jours et la mention de l'IA pourrait être un levier de communication efficace.

Un déploiement encore incertain

Aucune date n'a encore été annoncée pour le déploiement de la Protection renforcée sous l'égide de l'IA avec Google Chrome. De plus, le changement de vocabulaire observé pour la description est irrégulier dans Chrome Canary. Cela suggère que des tests sont en cours.