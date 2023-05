La version 113 du navigateur Google Chrome vient d'être déployée, mais Google fait aussi une annonce qui concernera la version 117 de Chrome en septembre prochain. C'est cette mouture 117 qui aura droit à un relooking sur ordinateur, ainsi qu'un changement plus global prévu pour l'icône du cadenas dans la barre d'adresse.

Initialement introduite afin d'indiquer qu'un site web a recours à HTTPS pour le chiffrement des connexions et ayant connu des évolutions dans Chrome, l'icône en forme de cadenas dans la barre d'adresse va être remplacée par une icône à l'apparence bien différente et voulue plus neutre.

La nouvelle icône évoquera un élément de l'interface utilisateur généralement associé à des paramètres ou des contrôles. Elle n'aura plus de connotation " digne de confiance " et invitera davantage à cliquer dessus.

Une icône jugée obsolète et trompeuse

Pour le moment, Google prévoit de conserver l'icône du cadenas dans l'affichage des informations d'un site après un appui sur la nouvelle icône. Cet affichage proposera également l'accès aux paramètres du site, la gestion des cookies et données, en plus du contrôle des autorisations.

" Le remplacement de l'icône du cadenas par un indicateur neutre permet d'éviter le malentendu selon lequel l'icône du cadenas est associée à la fiabilité d'une page, et souligne que la sécurité doit être l'état par défaut dans Chrome ", écrit Google.

Outre le fait que HTTPS est devenu la norme… y compris pour des sites de phishing, la décision est justifiée par les résultats d'études. Notamment, nombre d'utilisateurs n'auraient jamais compris qu'il est possible de cliquer sur l'icône du cadenas dans le but d'accéder à des informations importantes et contrôles.

Une suppression pure et simple sur iOS

L'icône du cadenas sera remplacée dans Google Chrome sur ordinateur et pour Android, mais supprimée avec Google Chrome pour iOS où un appui n'est pas possible.

À noter que pour l'ensemble des plateformes, le navigateur continuera d'alerter les utilisateurs avec la signalétique " Non sécurisé " pour des connexions en HTTP. C'est heureux, même si c'est rare.