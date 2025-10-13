" Réduire la surcharge de notifications pour une expérience de navigation plus silencieuse dans Chrome. " Google annonce le déploiement prochain d'une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur Chrome sur ordinateur et sur Android. Elle va automatiquement désactiver les notifications des sites web avec lesquels les utilisateurs n'interagissent que très peu.

Une décision sur la base des données internes

La décision de Google repose sur un constat sans appel : " Les données indiquent que les utilisateurs reçoivent fréquemment un volume élevé de notifications, entraînant un engagement minimal et une perturbation élevée. " Le chiffre clé avancé avancé que moins de 1 % de toutes les notifications suscitent une interaction de la part des utilisateurs.

La nouvelle mesure étend les capacités de l'outil Safety Check de Chrome, qui révoquait déjà les permissions sensibles comme l'accès à la caméra ou à la localisation pour les sites délaissés. Le but est de mettre fin à une surcharge informationnelle qui dessert tout le monde au final.

Pour les sites qui abusent des notifications

Le système se veut intelligent et non punitif pour les sites pertinents. La révocation des permissions ne sera pas systématique. Selon Google, la fonctionnalité " ne révoquera les permissions que pour les sites où l'engagement de l'utilisateur est très faible et où le volume de notifications envoyées est élevé ".

Les applications web installées sont explicitement exclues du dispositif pour ne pas pénaliser les services que les utilisateurs ont choisi d'intégrer plus profondément à leur expérience.

Chrome informera l'utilisateur lorsque des permissions auront été retirées. L'approche pourrait pousser des sites ayant parfois la main lourde à reconsidérer leurs stratégies d'envoi afin d'éviter de perdre un accès.

L'utilisateur garde le contrôle sur ses notifications

Google insiste sur le fait que l'utilisateur reste maître de ses préférences. " Vous pouvez facilement réaccorder la permission à tout moment via le Safety Check, ou en visitant le site et en réactivant les notifications ", explique Google dans un billet de blog.

Il sera même possible de désactiver entièrement la fonctionnalité de révocation automatique pour ceux qui préfèrent une gestion manuelle.

Les premiers tests menés par Google montrent " une réduction significative de la surcharge de notifications avec seulement un changement minimal dans le nombre total de clics sur les notifications ". Mieux encore, les sites envoyant moins d'alertes auraient constaté une augmentation de l'engagement.