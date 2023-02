Fin 2022, Google avait annoncé l'arrivée de fonctionnalités ayant pour objectif de rendre la navigation plus fluide et d'économiser la batterie sur ordinateur portable. Ce sont deux paramètres qui sont désormais plus massivement déployés dans la version 110 de Google Chrome.

Le cas échéant, Google Chrome propose les deux modes via une nouvelle page intitulée Performances (chrome://settings/performance) dans les Paramètres. Ils sont introduits comme un Économiseur de mémoire et un Économiseur d'énergie.

Selon Google, ces paramètres optionnels permettent à Chrome d'utiliser " jusqu'à 40 % et 10 Go de mémoire en moins pour assurer le bon fonctionnement des onglets et prolonger l'autonomie de la batterie lorsqu'elle est faible. "

Économiseur de mémoire et d'énergie

Pour l'Économiseur de mémoire, le propos est de libérer la mémoire des onglets inactifs, afin de permettre aux onglets actifs et applications de bénéficier de davantage de ressources. Les onglets inactifs sont rechargés lors d'une consultation.

Un bouton dans la barre d'adresse apporte une information sur la quantité de mémoire libérée. En outre, Google Chrome autorise l'ajout de sites pour lesquels les onglets seront toujours laissés actifs.

L'Économiseur d'énergie peut entrer en action quand le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %. Google Chrome préserve alors l'autonomie en limitant l'activité en arrière-plan et les effets visuels pour les sites web qui contiennent des animations et des vidéos.

Des flags à mettre à Enabled si besoin

Le déploiement concerne Google Chrome pour Windows, macOS et ChromeOS. À défaut, il est toujours possible de passer par les flags pour faire apparaître les nouveaux paramètres pour les performances.

Dans la barre d'adresse de Chrome :