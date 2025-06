Par l'intermédiaire de sa filiale Tricolore Computing, le géant américain Google a officiellement posé une option sur un terrain de 195 hectares près de Châteauroux. Une opération qui devra être concrétisée d'ici un an et pour un montant de 58,5 millions d'euros.

L'objectif est de construire un campus de centres de données, et dont la création est intimement liée à l'explosion de l'intelligence artificielle.

Un projet aux allures de pari

Rien n'est encore gravé dans le marbre et l'opération prend la forme d'un compromis de vente. La firme américaine a un an pour mener des études approfondies avant de lancer ce grand centre de données sur le sol français.

« Il s'agit d'un compromis qui doit être signé dans un délai d'un an. [...] Ils doivent maintenant faire des études plus coûteuses pour ce projet », indique Gil Avérous, président de Châteauroux Métropole et maire de Châteauroux.

Du côté de Google, la prudence reste de mise. Le groupe confirme simplement étudier « la possibilité de l'acquisition d'un terrain à Châteauroux en vue de l'expansion potentielle de notre infrastructure cloud et de centres de données en France ».

Châteauroux, un choix loin d'être anodin

La ZAC d'Ozans, où le terrain est situé, bénéficie du label gouvernemental « site clé en main ». Ce dispositif vise à proposer rapidement des parcelles aux investisseurs en accélérant les procédures administratives et environnementales.

Un atout de taille pour un projet de cette envergure. L'État et le département se sont d'ailleurs engagés à mobiliser leurs services pour faciliter les autorisations.

Une infrastructure énergétique taillée pour le futur

Un campus de datacenters, surtout dédié à l'IA, est un monstre énergétique. C'est sans doute l'argument qui a fait pencher la balance. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, prévoit la création d'une nouvelle ligne à 400 000 volts à proximité.

Estimé à 300 millions d'euros, un tel projet portera la capacité de transit électrique à 7 600 MW d'ici 2032 sur l'axe Eguzon (Indre) - Marmagne (Cher).

Pour assurer l'alimentation des futures installations de Tricolore Computing et permettre leur développement sur le long terme… cela compte forcément. Si tout se concrétise, Châteauroux ne sera plus seulement une ville de l'Indre, mais un point stratégique sur la carte mondiale de la tech.