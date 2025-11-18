Via ses divisions DeepMind et Google Research, Google présente WeatherNext 2. Ce modèle d'IA de prévision météorologique, décrit comme le plus avancé et efficace du groupe, quitte la phase expérimentale pour s'intégrer dans les produits grand public. Il promet des prévisions plus granulaires, jusqu'à 15 jours, et plus rapides à générer que les méthodes traditionnelles.

Plus performant que les méthodes classiques

Une différence réside dans la vitesse et la résolution. WeatherNext 2 peut générer des prévisions 8 fois plus vite que son prédécesseur.

Là où les modèles physiques traditionnels nécessitent des heures de calcul sur des supercalculateurs, WeatherNext 2 produit une prévision en moins d'une minute sur une seule puce TPU de Google.

Le système peut générer des centaines de scénarios possibles, y compris les pires scénarios, essentiels à la planification.

L'innovation technique derrière WeatherNext 2

Le bond en performance est permis par une nouvelle approche : le Functional Generative Network (FGN). Au lieu des processus répétés des anciens modèles IA, le FGN injecte du " bruit " directement dans l'architecture du modèle. Cela permet au modèle de générer de multiples scénarios différents, mais physiquement réalistes en une seule étape.

Cette méthode apprend au modèle à prévoir des systèmes complexes et interconnectés, comme une vague de chaleur sur une région entière, en s'entraînant uniquement sur des éléments individuels tels que la température ou le vent à un point précis.

Qui va bénéficier de ces avancées ?

D'une part, le grand public verra ses prévisions s'améliorer dans Google Search, Gemini, Pixel Weather et, dans les semaines à venir, dans Google Maps. D'autre part, Google cible les entreprises.

Un chef de produit chez Google Research note que les secteurs de l'énergie, l'agriculture, le transport et la logistique sont très intéressés par des intervalles d'une heure pour rendre leur entreprise plus résiliente aux intempéries.

Les données sont disponibles par le biais de Earth Engine, BigQuery, et un accès anticipé sur Vertex AI de Google Cloud.