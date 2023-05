Google n'a finalement pas attendu sa conférence annuelle pour lever le voile sur son Pixel Fold, un des terminaux les plus attendus de cette année.

Le géant de Mountain View vient ainsi d'officialiser son premier smartphone pliant, qui s'inspire dans les grandes lignes des modèles déjà sortis chez Samsung avec une ouverture de type livre.

Dans un tweet, Google dévoile ainsi son appareil avec une petite vidéo qui permet de l'observer sous toutes les coutures.

Le Pixel Fold est officiel

Le Pixel Fold reprendra une partie du design des Pixel 7, l'objectif étant de conserver une gamme cohérente... Même si cela se traduira par quelques choix contestables, notamment au niveau des bordures noires autour de l'écran qui s'annoncent assez massives. On constate ici qu'il s'agit bel et bien du premier smartphone pliable de la marque et qu'elle manque encore de maturité sur le design : on est loin de la finesse du Huawei Mate XS 2 ou des bordures affinées du Galaxy Fold 5.

On y trouve donc deux écrans OLED avec un écran pliable principal de 7,6 pouces épaulé par un écran externe de 5,8 pouces. En interne s'installe le SoC Google Tensor G2 associé à un co processeur Titan M2. Le tout est associé à 12 Go de RAM et sera décliné en 256 et 512 go de stockage UFS 3.1.

Le bloc photo se compose d'un capteur principal de 48 MP, d'un ultra grand-angle de 10,8 MP et d'un téléobjectif de 10,8 MP. La batterie embarquée revendique 4821 mAh et proposera de la charge rapide 30W.

Reste désormais à savoir à quel prix sera proposé le smartphone et à quelle date il sera commercialisé.