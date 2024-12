En Allemagne, en Belgique et en Estonie, Google a testé un changement touchant les résultats de son moteur de recherche pour les hôtels. Il a consisté à n'afficher qu'une liste de liens individuels vers des sites, sans fonctionnalité supplémentaire.

Ce test a été assimilé au vieux format de type dix liens bleus. Exit la carte, les résultats des hôtels sous la carte et d'autres informations connexes sur les hôtels. En revanche, des sites de comparaison ont été présentés.

Pour Google, il s'agissait d'évaluer l'impact sur l'expérience utilisateur et le trafic des sites web. Une manière de mettre à l'épreuve un changement particulièrement strict pour se conformer au règlement européen DMA sur les marchés numériques.

« Si de nombreux acteurs sont satisfaits de nos changements, certains sites continuent d'exiger davantage, comme l'interdiction totale de tout élément plus sophistiqué qu'un simple lien bleu vers un site web. Cela empêcherait Google de montrer aux internautes des informations utiles comme les prix et les notes », avait déclaré Google en faisant allusion au mécontentement des comparateurs.

Plus de frustration et moins de trafic

Débuté le 25 novembre, le test n'aura finalement duré qu'un peu plus de deux semaines et apporte de l'eau au moulin du moteur de recherche le plus utilisé en Europe. Google ne souligne ainsi que des effets négatifs.

De manière succincte, Google détaille des internautes nettement moins satisfaits par les résultats de recherche, prenant plus de temps pour trouver un hôtel, voire abandonnant la recherche. Le trafic vers les hôtels a diminué de plus de 10 %, tandis que celui vers les sites intermédiaires (les comparateurs) est resté globalement stable.

Pour Google, c'est sans appel. Avec un retour aux liens bleus, ce serait un scénario « perdant-perdant pour les utilisateurs et les entreprises européennes ». Reste à Google de convaincre la Commission européenne grâce aux conclusions de son test et de « travailler à trouver une solution plus équilibrée. »