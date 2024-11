Pour plusieurs de ses services et produits, Google doit se conformer à des exigences du règlement européen DMA sur les marchés numériques. C'est le cas de Google Search qui lui vaut une désignation de gatekeeper ou grand contrôleur d'accès numérique.

En vertu du DMA, Google indique avoir déjà apporté plus d'une vingtaine de modifications à son moteur de recherche, tandis que des fonctionnalités ont été purement supprimées. L'effet n'est pas toujours heureux du côté de l'expérience de recherche pour les utilisateurs européens.

Par exemple, le fait de ne plus avoir de cartes interactives de Google Maps dans les résultats de recherche de Google a suscité un certain mécontentement. Initialement, des utilisateurs avaient pensé à un bug. L'affichage d'informations sur des vols a également disparu des résultats.

En tentant de satisfaire les comparateurs

Selon Google, les changements ont profité aux grands agrégateurs de voyages en ligne et aux sites de comparaison, mais ils ont aussi pénalisé en trafic des compagnies aériennes, des hôteliers et de petits commerçants.

Tout en pestant contre des demandes de comparateurs pour aller plus loin, Google indique que de nouvelles modifications ont été proposées et en essayant de rester dans les clous du DMA. Elles comprennent des formats permettant aux sites comparateurs d'afficher davantage d'informations issues des sites, comme des prix et des images.

Via des unités étendues et au formatage uniforme, les utilisateurs pourront " choisir entre des résultats qui les dirigent vers des sites comparateurs et des résultats qui les dirigent directement vers les sites des fournisseurs lorsqu'ils recherchent des produits, des restaurants, des vols ou des hôtels. "

Un retour en arrière temporaire pour Google

Google procède aussi à un test assez radical en Allemagne, en Belgique et en Estonie. Pour des résultats en rapport avec des hôtels, il consiste à n'afficher qu'une liste de liens individuels vers des sites, sans aucune fonctionnalité supplémentaire. Un format d'antan de type dix liens bleus.

" Nous sommes très réticents à franchir ce pas, parce que la suppression de fonctionnalités utiles ne profite ni aux consommateurs ni aux entreprises en Europe ", souligne Google. Prévu pour une courte durée, le test permettra de jauger l'impact des changements.