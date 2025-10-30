Pour célébrer les 45 ans du légendaire Pac-Man et classique des jeux d'arcade, Google a déployé une édition spéciale Halloween d'un Doodle. Le logo de Google se mue ainsi en un mini-jeu interactif.

Accessible directement depuis la page de recherche, le jeu éphémère propose une expérience développée en partenariat avec Bandai Namco, la société mère de la franchise. Il offre une touche festive à l'un des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo.

Avec une touche Halloween pour le 45e anniversaire

L'édition Halloween 2025 du Doodle Pac-Man propose aux joueurs un total de huit niveaux à parcourir. La principale nouveauté réside dans ses quatre labyrinthes exclusifs, conçus comme des maisons hantées.

Chaque maison reflète la personnalité de l'un des célèbres fantômes qui la hante : Blinky, Inky, Pinky et Clyde. L'objectif reste le même : guider Pac-Man pour qu'il dévore l'ensemble des pac-gommes, tout en évitant ses poursuivants spectraux.

Dans le respect du gameplay classique

Le Doodle conserve les mécaniques fondamentales qui ont fait le succès du jeu d'arcade. Les joueurs doivent non seulement esquiver les fantômes, mais ils peuvent également renverser la situation.

En avalant une super pac-gomme, Pac-Man devient temporairement capable de chasser et de dévorer les fantômes, offrant un avantage stratégique pour nettoyer les niveaux.

Un Doodle éphémère, mais qui ne s'évaporera pas

Comme la plupart des Doodles interactifs, cette célébration est limitée dans le temps. Le jeu est accessible sur la page d'accueil de Google (ou directement ici) pour une durée de deux jours, les 30 et 31 octobre 2025.

Passé ce délai, l'édition Halloween 2025 du Doodle Pac-Man pourra toutefois se retrouver sur la page dédiée aux Doodles de Google.

Avec un Doodle jouable à l'effigie de Pac-Man, il s'agit de la deuxième initiative du genre par Google. La première avait été en 2010 pour les 30 ans du jeu et avait connu un gros succès. Elle est disponible ici.