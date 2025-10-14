Sur ordinateur et mobile, Google annonce le déploiement de mises à jour pour Google Search. À l'échelle mondiale, elles touchent la manière dont les publicités sont présentes sur le moteur de recherche.

Les annonces textuelles, jusqu'à présent identifiées individuellement, sont désormais rassemblées sous un bloc unique et plus grand intitulé " Résultats sponsorisés ". Google précise que la taille des publicités reste inchangée et que leur nombre ne dépassera jamais quatre par groupement.

Le fonctionnement du nouveau système

Le nouveau design introduit une dynamique à double tranchant pour l'utilisateur. L'étiquette " Résultats sponsorisés " est non seulement plus grande, mais elle reste également visible en faisant défiler la page.

Le changement le plus notable est l'ajout d'un bouton " Masquer les résultats sponsorisés ". Cependant, pour y accéder, il faut d'abord faire défiler l'intégralité du bloc publicitaire. Une fois cliqué, le bouton réduit la section, la masquant sous le titre principal. Un second clic permet de la déplier à nouveau.

Cette approche s'applique aussi à d'autres blocs d'annonces sur la page des résultats de recherche, comme les annonces Shopping.

Les justifications avancées par Google

Officiellement, cette refonte a pour but d'améliorer l'expérience utilisateur. Selon Google, l'objectif est d'aider les utilisateurs à trouver l'information de manière transparente.

Les tests menés en interne auraient démontré que " le nouveau design aide les gens à naviguer plus facilement en haut de la page ".

En regroupant les annonces sous un label unique et persistant, Google affirme maintenir ses " normes de premier plan en matière de proéminence des étiquettes publicitaires ". Le groupe insiste sur une clarification de la distinction entre les contenus payants et les résultats organiques.