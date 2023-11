En début d'année, la version web de Google Drive a eu un droit à un relooking. Une mise à jour de l'interface utilisateur, avec notamment des améliorations en matière de sélection et de recherche des fichiers.

Toujours dans l'optique des améliorations précédemment apportées, une nouvelle page d'accueil est désormais annoncée. En s'appuyant sur des algorithmes de machine learning, elle proposera des suggestions personnalisées de fichiers et de dossiers.

Des signaux pris en compte sont par exemple les fichiers ou dossiers récemment ouverts, partagés ou modifiés, les documents joints à des événements à venir qui sont présents dans Google Agenda. Par ailleurs, il sera possible de basculer en un clic entre les fichiers et les dossiers suggérés.

Mon Drive peut rester l'accueil par défaut

Le déploiement du nouvel accueil par défaut pour Google Drive sur le Web vient de débuter et se poursuivra au cours des prochaines semaines. Il s'accompagne d'une plus large adoption des directives Material Design 3.

" Trouvez plus vite ce que vous cherchez … La page d'accueil est votre nouvelle page de destination et affiche vos fichiers et dossiers les plus pertinents ", peut-on lire quand le déploiement est effectif.

Le cas échéant, il sera néanmoins possible de remettre le traditionnel Mon Drive en tant qu'accueil par défaut.

Scanner des documents sur iPhone

Contrairement à l'application Google Drive sur Android, l'application pour iPhone et iPad ne permettait pas de scanner des documents. Une différence qui est désormais gommée. Pour le moment, les suggestions de titres lors de la sauvegarde sont toujours réservées aux États-Unis.

Dans le même temps, la numérisation des documents avec Google Drive pour Android profite d'améliorations comme la capture automatique afin d'obtenir rapidement le meilleur résultat, l'aide au positionnement du document à scanner.