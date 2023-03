Sur le Web, les applications Google Drive, Docs, Sheets et Slides bénéficient d'un toilettage avec l'arrivée d'une nouvelle interface utilisateur. Ce relooking tire parti de la dernière version Material Design 3 du système de conception graphique de Google. Il permet de se mettre au diapason avec le nouveau Gmail.

Google Docs, Sheets et Slides

Comme toujours avec ce type de changement, l'objectif visé est celui de proposer une interface plus simple. Elle doit permettre de trouver plus rapidement les différentes actions qui sont fréquemment utilisées dans Docs, Sheets et Slides, et y compris en matière de collaboration.

Il n'y a pas de modification du côté des fonctionnalités, même si certaines sont déplacées dans le but de faire la chasse à l'encombrement de la nouvelle interface. Un unique point d'entrée pourra donner accès à plusieurs outils.

Google Drive

Dans Drive, Google souligne toutefois des améliorations, dont la possibilité de sélectionner plusieurs éléments à la fois et des opérations par lots pour des tâches fréquentes, de nouvelles puces de recherche (type, propriétaire, dernière modification) pour trouver des fichiers plus vite.

Des actions globales seront affichées directement sur les fichiers recommandés, afin de proposer un accès rapide et dans une optique d'amélioration de la productivité.

Le déploiement du relooking a débuté cette semaine, mais il se fait de manière progressive et devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois.