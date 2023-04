Google Drive est l'un des services de stockage cloud les plus populaires, avec une part de marché d'environ 30%. Toutefois, une nouvelle règle a été mise en place, limitant le nombre total de fichiers pouvant y être stocké, même sur les comptes avec un espace de stockage important. Problème, cette règle n'a pas été précisée et ne l'est d'ailleurs toujours pas...

Selon les rapports d'ArsTechnica, depuis février, Google a en effet introduit une nouvelle limite pour les fichiers ajoutés sur Google Drive : le nombre total de fichiers ne doit pas dépasser 5 millions, peu importe la quantité d'espace de stockage disponible.

Un bug ?

Google n'ayant pas communiqué à ce sujet, ce qui a conduit certains utilisateurs à penser qu'il s'agissait d'un bug. De nombreux utilisateurs ont signalé des erreurs et des problèmes depuis mi-février, notamment sur Reddit et dans l'Issue Tracker de Google.

Les utilisateurs de Google Drive ont signalé avoir reçu un message indiquant que la "limite de création" avait été atteinte, leur demandant de supprimer des fichiers pour en ajouter de nouveaux.

Cette nouvelle limitation s'applique à la fois à Google Workspace et à Google One. Notez cependant que cette limite ne prend pas en compte la taille ou le type de fichier, mais simplement le nombre de fichiers présents dans votre espace de stockage nuagique. Cela inclut également les fichiers stockés dans la corbeille (qui est vidée automatiquement tous les 30 jours).

Google a depuis clarifié la situation, et confirmé que cette limitation à 5 millions de fichiers était une mesure de protection mise en place pour éviter l'abus du système, ce qui pourrait compromettre sa stabilité et sa sécurité. Sauf que personne n'était au courant, et que les professionnels qui ont acheté du stockage peuvent stocker largement plus de fichiers que cela, notamment lorsqu'il s'agit de petits fichiers.

Compte tenu des restrictions appliquées par Google depuis ces derniers mois sur ses autres services, on peut se demander qui sera le suivant ?