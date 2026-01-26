Au cœur d'une audience qui devait valider un compromis historique, le juge californien James Donato a mis au jour une information inattendue : un accord commercial confidentiel liant Epic Games et Google. Cette révélation, survenue après des années de conflit juridique, complique l'issue du règlement et interroge.

Quel est le contenu de cet accord surprise ?

Les détails précis de l'entente restent confidentiels, mais les éléments divulgués et rapportés par The Verge dessinent les contours d'une collaboration d'envergure.

Il s'agirait d'un accord portant sur un " développement de produits commun, un engagement marketing conjoint et des partenariats ". Le moteur graphique Unreal Engine d'Epic Games serait au centre des discussions, Google prévoyant de l'utiliser " plus amplement ".

Sur l'aspect financier, le juge James Donato a évoqué " une dépense de 800 millions de dollars sur six ans ", une somme qu'Epic Games versera à Google pour l'achat de services. Patron d'Epic Games, Tim Sweeney a précisé que son entreprise avait décidé d'utiliser Google " à des tarifs de marché ".

Un partenariat qui sème le doute

Une question qui se pose est de savoir si Epic Games aurait pu adoucir ses revendications dans le cadre du procès antitrust, en échange des avantages du nouveau partenariat. De même, des questions se posent sur sa propension à se battre pour des conditions profitant à l'ensemble des développeurs sur Android.

L'accord commercial semble intrinsèquement lié à la validation du règlement judiciaire. Tim Sweeney a lui-même admis qu'il considérait l'ensemble " comme une partie importante du plan de croissance d'Epic Games pour l'avenir ".

Cela étant, le patron d'Epic Games a balayé l'idée d'un arrangement douteux. " Je ne vois rien de malhonnête à ce qu'Epic Games paie Google pour encourager une concurrence beaucoup plus robuste qu'ils ne l'ont permis par le passé. " Il assure que l'Epic Games Store ne bénéficie d'aucun traitement de faveur sur Android grâce à l'accord.