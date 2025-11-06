C'est un revirement spectaculaire. Alors qu'Epic Games avait remporté une victoire majeure contre Google en 2023, forçant le juge James Donato à ordonner une ouverture d'Android, les deux entreprises viennent de déposer une proposition d'accord pour mettre fin à leur litige. Le jury avait jugé que Google maintenait un monopole illégal.



Plutôt que de s'enferrer dans des appels sans fin, Google propose des concessions majeures qui vont bien au-delà de ce que le juge avait demandé, et qui pourraient redéfinir l'économie des applications mobiles.

Quelles sont les concessions majeures de Google ?

L'accord, s'il est validé par le juge, est une victoire quasi totale pour Epic. Google s'engage à :

Autoriser les magasins d'applications tiers : Dès la prochaine version majeure d' Android (Android 17), les utilisateurs pourront installer un "Magasin d'applications enregistré" (comme l'Epic Games Store) depuis un site web en un seul clic, avec un langage "neutre" et sans les "scare screens" (écrans d'alerte) actuels.

Dès la prochaine version majeure d' (Android 17), les utilisateurs pourront installer un "Magasin d'applications enregistré" (comme l'Epic Games Store) depuis un site web en un seul clic, avec un langage "neutre" et sans les "scare screens" (écrans d'alerte) actuels. Autoriser les paiements alternatifs : Les développeurs pourront proposer leurs propres systèmes de paiement à côté de Google Play Billing, et même afficher des prix plus bas pour ces alternatives.

Les développeurs pourront proposer leurs propres systèmes de paiement à côté de Google Play Billing, et même afficher des prix plus bas pour ces alternatives. Garantir ces changements : L'accord s'appliquerait au niveau mondial (et non plus seulement aux États-Unis) et serait en vigueur jusqu'en juin 2032.

Les commissions du Play Store vont-elles enfin baisser ?

Oui, et c'est le nerf de la guerre. Google accepte de revoir sa copie. La commission de 30% (ou 15%) est remplacée par une nouvelle grille plus complexe :

Les frais de Google Play Billing (si le développeur l'utilise) passent à 5% .

. Une "taxe" (frais de service) sera appliquée, même si le développeur utilise un paiement alternatif : 9% pour les achats classiques (y compris les abonnements) et 20% pour les achats in-game offrant un "avantage de gameplay" (ce qui vise directement Fortnite).

Même si Google prendra toujours sa part, ces nouveaux taux sont bien inférieurs aux 30% historiques.

Pourquoi Tim Sweeney (Epic) applaudit-il cet accord ?

Parce que c'est une victoire stratégique. Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a qualifié la proposition de Google de "géniale" et de "solution complète". Il souligne qu'elle "renoue véritablement avec la vision originale d'Android en tant que plateforme ouverte".





Il n'a pas manqué de tacler Apple au passage, décrivant la solution de Google comme "à l'opposé du modèle d'Apple qui bloque tous les magasins concurrents".

Foire Aux Questions (FAQ)

Cet accord met-il fin au procès Epic contre Google ?

Oui, si le juge James Donato approuve cette proposition d'accord ce jeudi 6 novembre, cela mettra fin au long procès qui a débuté en 2020. L'accord modifiera l'injonction permanente prononcée par le juge en 2023.

Quand ces changements sur Android seront-ils effectifs ?

L'ouverture facilitée aux magasins tiers (installation en un clic) est promise pour "une version de la prochaine version majeure d'Android", ce qui désigne très probablement Android 17, attendu fin 2026. L'accord global courra jusqu'en 2032.

Cela va-t-il forcer Apple à faire de même ?

C'est l'espoir d'Epic Games. En acceptant ces concessions majeures sur Android, Google met une pression immense sur Apple, qui maintient son monopole de l'App Store et de ses 30% de commission sur iOS. La bataille n'est pas terminée.