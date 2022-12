Google a subi une fuite majeure avec l’obtention de la roadmap 2023 - 2025 concernant sa stratégie mobile. Dès 2023, nous devrions ainsi entendre parler du smartphone Google Pixel 7a et du Pixel Fold en début de troisième trimestre. Le prix de ce dernier est affiché semblable à celui du Samsung Galaxy Fold 4, soit dans les 1800 $ (1700 €). Quant aux Pixel 8 et 8 Pro, ils pointeraient le nez vers la fin 2023.

Mais ces informations sont à prendre avec des pincettes, car certains smartphones sont encore à l’état de projet. Google se pencherait ainsi déjà sur le Pixel 9. Pour l’année 2024, une version Pro et une version nommée Caiman auraient pour but de concurrencer l’iPhone. En 2025, un autre mobile pliable à l’horizontale serait dans les tuyaux et trois nouveaux modèles de Pixel 10.

Ce document indique plusieurs projets et scénarios possibles et étant donné la fuite, il est fort possible que l’équipe de Google décide de changer sa feuille de route. Il ne reste plus qu’à patienter.