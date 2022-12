La tendance des smartphones pliants a été initiée par Samsung et Huawei et elle est toujours d'actualité plusieurs années plus tard. De quoi inciter de nouveaux acteurs à s'inviter sur le segment, parmi lesquels peut-être un certain Google.

La rumeur du développement d'un smartphone doté d'un affichage repliable ne date pas d'hier mais les informations contradictoires ont été nombreuses sur son abandon comme sur le maintien du projet.

Tandis que le mystérieux Pixel Fold continue de faire des apparitions ici ou là dans le code source et s'affiche même en benchmark, de nouveaux rendus, cette fois diffusés par OnLeaks en collaboration avec Howtoisolve.com montrent le smartphone sous toutes les coutures.

Smartphone et tablette

Certaines caractéristiques sont avancées comme l'affichage souple OLED interne offrant une diagonale d'environ 7,69 pouces ou l'écran externe qui permettra d'utiliser l'appareil comme un smartphone standard et dont la diagonale serait de 5,79 pouces.

Le Pixel Fold, en se refermant comme un livre, sera donc un mix entre le smartphone et la tablette tactile, à la manière du Samsung Galaxy Z Fold4.

L'épaisseur de l'appareil mobile ne serait que de 5,7 mm (qu'il faudra doubler une fois replié). Comme aperçu précédemment dans d'autres rendus, le style sera celui des Pixel 6 et Pixel 7 avec un bandeau à l'arrière intégrant trois capteurs photo (module principal, ultra grand angle et téléobjectif dont le zoom reste à définir) et le flash.

Un positionnement proche du Galaxy Z Fold4

Les rendus montrent également un poinçon pour un capteur à selfies dans l'écran externe. A bord, on devrait trouver le processeur mobile Google Tensor G2, déjà présent à bord des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, et sans doute du Pixel 7a.

La rumeur veut toujours que le Pixel Fold, sous Android 13, soit lancé durant le mois de mai 2023 à un tarif de 1799 dollars, ce qui correspondrait là aussi aux prix du Galaxy Z Fold4. Le produit serait donc plutôt premium, laissant derrière lui les Pixel 7 et ouvrant son propre segment dans la gamme.

Il pourra sans doute toujours compter sur la stratégie de mise à jour de long terme des smartphones Android, assurant aux acheteurs plusieurs années de suivi logiciel.