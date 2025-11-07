La plateforme Google Finance bénéficie de nouveautés pour " aider à donner un sens au monde financier ". La principale annonce de Google est l'intégration d'une fonction Deep Search qui s'appuie sur ses modèles Gemini.

Comment fonctionne la recherche approfondie ?

Deep Search est conçu pour les questions les plus complexes. L'outil utilise les modèles Gemini avancés et peut produire une réponse complète et référencée en quelques minutes.

Lorsqu'un utilisateur sélectionne l'option Deep Search, l'IA lance jusqu'à des centaines de recherches simultanées et analyse des informations disparates pour fournir sa synthèse. Le plan de recherche est affiché pendant que la réponse est générée, ce qui offre une transparence sur le raisonnement de l'IA.

Le déploiement de Deep Search dans Google Finance aura lieu au cours des prochaines semaines aux États-Unis.

L'IA peut-elle désormais prédire l'avenir ?

Si l'IA ne peut pas prédire l'avenir, Google pense que l'agrégation des prédictions humaines le peut. C'est pourquoi Google Finance ajoute la prise en charge des données des marchés prédictifs, en partenariat avec Kalshi et Polymarket.

Ces plateformes permettent de parier sur presque tout, des résultats économiques aux décisions politiques. Les utilisateurs pourront poser des questions directes comme " Quelle sera la croissance du PIB pour 2025 ? " et obtenir les probabilités actuelles du marché.

Google présente cela comme un moyen d'exploiter l'intelligence collective. Comme Deep Search, les données des marchés prédictifs seront déployées au cours des prochaines semaines aux États-Unis.

Avec des limites d'utilisation

Pour Deep Search ne sera pas de l'illimité. Il y aura des seuils pour les utilisateurs gratuits, tandis que les abonnés Google AI Pro et AI Ultra profiteront de limites d'utilisation plus élevées.