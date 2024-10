La course à l'intelligence artificielle bat son plein et, malgré les premières inquiétudes, cela n'empêche pas Nvidia d'être au coude à coude pour devenir la première valorisation mondiale.

L'année 2024 a vu passer beaucoup d'évolutions autour des modèles d'IA existants, leur ajoutant l'interprétation de l'audio et de l'image en plus de chercher à résoudre la problématique des hallucinations et de la sécurité des IA, certains faisant plus d'efforts que d'autres.

Orion chez OpenAI, Gemini 2.0 pour Google ?

Alors que l'équipement de datacenters en accélérateurs à base de GPU ne cesse de croître, de nouvelles générations d'IA pourraient voir le jour en fin d'année. La startup OpenAI semble préparer en décembre un nouveau modèle d'IA baptisé Orion et vu comme un successeur de GPT-4 avec 100 fois plus de capacité de traitement, même si son CEO Sam Altman sème le trouble dans ses commentaires sur le réseau social X.

Il ne serait pas le seul modèle d'IA à se renouveler en décembre. Google serait également prêt à lancer la nouvelle évolution Gemini 2.0 de son IA multimodale. Pour rappel, la firme avait annoncé Gemini 1.0 début décembre 2023 avec différentes variantes (Gemini Ultra, Gemini Pro, Gemini Nano) pour répondre à différents besoins.

Une diffusion large dès le lancement

De la même manière qu'OpenAI a annoncé par la suite des évolutions de GPT-4 sous la forme de GPT-4o et du modèle o1, Google a annoncé Gemini 1.5 dès le mois de février et fait la démonstration du Projet Astra, proche de GPT-4o dans ses capacités d'interprétation vocale et visuelle.

Les détails et performances de Gemini 2.0 ne sont pas connus mais le site The Verge affirme avoir eu confirmation d'un lancement avant la fin de l'année. Et alors qu'OpenAI souhaiterait déployer en douceur la nouvelle version de son IA en la réservant aux entreprises partenaires, Google aurait un projet de lancement plus large pour Gemini 2.0 qui serait rapidement disponible pour le plus grand nombre, développeurs comme utilisateurs.