La startup OpenAI a passé ces derniers mois à renforcer ses structures et ses capacités de financement pour préparer les prochaines étapes de son développement et rester à la pointe du secteur, malgré un montée en puissance sensible de la concurrence.

Du côté des avancées IA proprement dites, au-delà de la question de la mise en place de filets de sécurité pour ses intelligences artificielles, la firme a dévoilé les modèles GPT-4o apportant de nouveaux modes d'interactions (image et voix en plus du texte) puis le fameux projet Strawberry avec le modèle o1 simulant le raisonnement humain.

Orion, la nouvelle invention d'OpenAI

La prochaine grande avancée d'OpenAI en matière d'intelligence artificielle s'appellera Orion et sera lancée au mois de décembre 2024, indique le site The Verge.

Ce nouveau modèle ne sera pas directement relié au chatbot ChatGPT dans un premier temps et il sera plutôt fourni à ses partenaires en vue d'une intégration dans leurs produits.

Microsoft, partenaire financier de poids, va créer un nid douillet pour Orion dans son infrastructure cloud Azure dès le mois de novembre. La nouvelle IA vise à devenir un successeur de GPT-4 mais il reste à voir s'il s'agit d'une nouvelle évolution partielle ou du fameux GPT-5 qui marquera une progression franche.

GPT-4 va prendre un coup de vieux

Toujours est-il que Orion serait 100 fois plus performant que GPT-4, sans disposer toutefois des capacités de raisonnement spécifiques au récent modèle o1. The Verge indique que l'objectif dOpenAI est à terme de combiner ses différents modèles de langage, ou LLM, pour parvenir à créer une intelligence artificielle générale (AGI) pouvant surpasser les capacités du cerveau humain sur tous les plans.

Le modèle o1 aurait toutefois servi à fournir des trains de données afin d'entraîner Orion, cette phase ayant été bouclée en septembre dernier. Sam Altman, CEO d'OpenAI, a déjà évoqué l'arrivée de l'IA Orion dans un message sur le réseau social X en évoquant "la levée prochaine des constellations d'hiver", référence directe à la constellation Orion (ou constellation du chasseur) bien visible dans l'hémisphère Nord en hiver.