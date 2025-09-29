Google vient de déployer de nouvelles versions (preview) de ses modèles d'intelligence artificielle, Gemini 2.5 Flash et 2.5 Flash-Lite. Accessibles via Google AI Studio et Vertex AI, ces mises à jour visent à " continuer à offrir une meilleure qualité tout en améliorant l'efficacité ".

Le groupe met en avant des progrès notables en matière de vitesse et de qualité par rapport aux versions stables actuelles, tout en promettant une réduction significative des coûts pour les développeurs.

Quels sont les gains pour les développeurs ?

Les nouvelles versions preview apportent des améliorations ciblées. Le modèle Gemini 2.5 Flash-Lite, accessible via gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025, voit ses tokens de sortie réduits de 50 %, divisant ainsi les coûts par deux.

De son côté, la version Gemini 2.5 Flash enregistre une baisse de 24 %. Ce modèle a été particulièrement optimisé pour une " meilleure utilisation des outils agentifs ", ce qui améliore ses performances dans les applications complexes et multi-étapes.

Google rapporte un gain de 5 % sur le benchmark SWE-Bench Verified, passant de 48,9 % à 54 %.

Les améliorations pour les modèles

Pour Gemini 2.5 Flash-Lite, l'accent a été mis sur trois axes : un meilleur suivi des instructions complexes, une verbosité réduite pour des réponses plus concises, et des capacités multimodales et de traduction renforcées.

Le modèle bénéficie d'une transcription audio plus précise et d'une meilleure compréhension des images.

La version 2.5 Flash, quant à elle, se distingue par son efficacité accrue, utilisant moins de jetons pour une qualité de sortie supérieure, ce qui réduit la latence. Un bond est notables pour des tâches agentiques.

Google précise que les versions preview " ne sont pas destinées à devenir une nouvelle version stable ", mais aideront à " façonner nos futures versions stables ".

Et pour l'application Gemini ?

En parallèle de ces versions pour développeurs, l'application Gemini grand public bénéficie également d'améliorations.

Les réponses sont désormais mieux organisées avec des en-têtes et des listes, les explications pour des sujets complexes comme les devoirs sont plus claires, et la compréhension d'images détaillées a été améliorée.

À noter que Google a également introduit des alias (gemini-flash-latest, par exemple) pour permettre un accès facilité aux dernières versions sans changer le code.