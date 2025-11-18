Moins de deux ans après le coup d'envoi de l'ère Gemini, Google accélère et annonce Gemini 3, une nouvelle famille de modèles d'intelligence artificielle présentée comme la plus performante jamais conçue par le groupe.

La première itération, Gemini 3 Pro, est accessible immédiatement en preview et pour une disponibilité dans la suite de produits Google. " Vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne pour apprendre, créer et planifier tout ce que vous voulez. "

Une idée des performances du nouveau modèle

Sur le papier, Gemini 3 Pro se positionne en tête des classements de référence. Il domine le LMArena Leaderboard, une plateforme populaire de benchmark, avec un score Elo de 1501. Une première place que venait tout juste de revendiquer Grok-4.1.

Pour prouver ses capacités, Google met en avant des résultats significatifs sur des tests académiques complexes, comme un score de 37,5 % sur le Humanity’s Last Exam qui évalue un raisonnement de niveau doctorat.

Le modèle établit également de nouveaux records en mathématiques (23,4 % sur MathArena Apex) et en compréhension multimodale (81 % sur MMMU-Pro).

Google insiste particulièrement sur le changement de ton, promettant des réponses directes et une réduction de la flagornerie. Une critique à peine voilée envers ChatGPT qui a dû retravailler ce point.

Comment Gemini 3 va-t-il changer l'expérience utilisateur ?

L'ambition est de " sortir du paradigme des simples réponses textuelles ", selon un responsable produit chez Google DeepMind. Pour ce faire, Gemini 3 Pro introduit des interfaces génératives.

Celles-ci permettent au modèle de créer des mises en page visuelles dynamiques, comme un format magazine interactif ou des simulations, générées à la volée en fonction de la requête.

L'approche, qui s'appuie sur une compréhension plus fine de l'intention de l'utilisateur, sera visible dans le mode IA de Google Search pour les abonnés Pro et Ultra.

La multimodalité native permet en outre d'envisager des usages comme la transformation de recettes manuscrites photographiées en un livre de cuisine numérique.

Google Antigravity pour les développeurs

Parallèlement, Google lance Google Antigravity, une nouvelle plateforme de développement agentique. Elle permet de créer et superviser des agents IA capables de planifier et d'exécuter de manière autonome des tâches complexes de développement logiciel.

Ces agents peuvent interagir directement avec l'éditeur de code, le terminal et le navigateur. Cette expérience s'appuie sur les capacités du modèle Gemini 3, particulièrement performant sur des benchmarks de codage comme SWE-bench Verified (76,2 %).

En plus de Gemini 3 Pro, Google Antigravity intègre d'autres modèles spécialisés, montrant une volonté de créer un écosystème de développement centré sur l'IA.