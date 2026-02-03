Le changement d'écosystème est souvent un frein. Pour les utilisateurs d'intelligences artificielles, l'historique des conversations représente un capital précieux, une mémoire de travail qu'il est difficile d'abandonner.

Google semble l'avoir bien compris et développe une arme stratégique pour convaincre les adeptes de ChatGPT de franchir le pas vers son propre service, Gemini. Une fonction d'importation est en préparation, à l'image de celle permettant de basculer plus facilement d'Android vers iOS et inversement.

Comment Google compte-t-il faciliter la migration vers Gemini ?

La solution, repérée dans une version bêta de l'application, porte un nom explicite : "Import AI chats". Le principe est simple : il suffirait de télécharger un fichier de données exporté depuis une plateforme concurrente et de le charger directement dans l'interface de Google Gemini. L'opération vise à rendre la migration aussi indolore que possible pour l'utilisateur.

Ce processus, bien que manuel, briserait une barrière psychologique importante. Il permettrait aux nouveaux utilisateurs de ne pas repartir d'une page blanche, conservant une trace de leurs précédents échanges. Une manière habile de rendre la transition bien moins coûteuse en efforts et de séduire une base d'utilisateurs déjà établie ailleurs.

Quelles sont les limites de cet outil d'importation ?

Il faut cependant nuancer la portée de cet outil. L'importation ne concernerait que le contenu brut des conversations, et non les données de personnalisation que l'intelligence artificielle a apprises sur vous. En clair, Gemini ne vous "connaîtra" pas instantanément comme le faisait ChatGPT.

Le transfert est donc imparfait. Il s'agit plus d'un archivage consultable que d'une véritable continuité de l'expérience personnalisée. C'est un premier pas, mais l'intelligence contextuelle propre à chaque écosystème reste pour l'instant cloisonnée, ce qui représente encore un défi technique et stratégique majeur.

Quelles autres nouveautés sont en préparation pour Gemini ?

Au-delà de cette passerelle, Google continue d'enrichir son modèle. Une option de téléchargement en haute résolution (4K) pour les images générées par son modèle "Nano Banana Pro" serait dans les cartons, avec des réglages pour le partage rapide ou l'impression professionnelle.

La firme s'attaque aussi au problème des deepfakes avec un outil baptisé "Likeness". Encore en développement, sa mission sera de vérifier l'authenticité des vidéos générées par IA, un enjeu de confiance crucial à l'heure où les contenus synthétiques deviennent de plus en plus réalistes et difficilement détectables.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'importation depuis ChatGPT vers Gemini est-elle déjà disponible ?

Non, cette fonctionnalité "Import AI chats" a été repérée dans une version bêta de l'application Gemini. Aucune date de déploiement officiel n'a encore été communiquée par Google.

Est-ce que toutes mes données personnelles seront transférées ?

D'après les premières informations, seul l'historique textuel des conversations serait transféré. Les données de personnalisation, c'est-à-dire ce que l'IA a appris sur vos préférences, ne seraient pas incluses dans le transfert.

Cet outil sera-t-il compatible avec d'autres IA que ChatGPT ?

Le principe de l'outil repose sur l'importation d'un fichier de données. Il est donc probable qu'il soit compatible avec toute plateforme d'IA permettant d'exporter son historique dans un format standard, bien que ChatGPT soit la cible la plus évidente.