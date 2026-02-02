OpenAI s'apprête à modifier l'expérience utilisateur de ChatGPT. D'abord dans le cadre d'un test et aux États-Unis, des publicités seront d'actualité pour la version gratuite de ChatGPT et l'abonnement payant le plus abordable ChatGPT Go.

Cette initiative vise à diversifier les sources de revenus pour OpenAI. Elle s'accompagne de garanties sur la neutralité des réponses et la protection de la vie privée des utilisateurs.

Comment les publicités seront-elles intégrées et contrôlées ?

OpenAI a développé une interface spécifique pour introduire les publicités, qui apparaîtront sous la forme d'un bloc étiqueté " Sponsorisé " et distinct sous les réponses de ChatGPT. Des écrans spécifiques ont été mis au jour dans l'application ChatGPT par @btibor91 sur X.

OpenAI insiste sur la transparence. Les publicités seront clairement identifiées pour ne pas être confondues avec le contenu généré par l'IA. Un menu permettra de masquer une annonce, de la signaler ou même de demander des explications à ChatGPT à son sujet.

La pertinence des annonces pourra être influencée par la conversation en cours, mais OpenAI précise que les données personnelles ne sont pas partagées avec les annonceurs.

Les utilisateurs disposeront d'une nouvelle section dans les paramètres pour gérer leur historique publicitaire, désactiver la personnalisation et effacer les données associées sans incidence pour leurs conversations sauvegardées.

Un ticket d'entrée élevé pour les annonceurs

OpenAI assure que les annonceurs n'auront accès qu'à des statistiques agrégées, comme le nombre d'impressions et de clics, sans jamais pouvoir consulter les historiques de discussion individuels.

Les utilisateurs disposeront en outre d'options pour donner leur avis, comme un vote positif ou négatif sur les annonces, afin d'améliorer la pertinence future.

Selon Adweek et pour la phase de test initiale qui débuterait en fin de semaine avec certaines marques, OpenAI demande aux annonceurs sélectionnés un engagement minimum de 200 000 dollars.